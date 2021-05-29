РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:08, 28 Май 2021 | GMT +6

    Онкоцентр планируют построить в Жезказгане

    None
    None
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане откроется филиал областного онкологического диспансера. Об организации медицинской помощи онкобольным давно просили жители. Данный вопрос решается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения представили акиму Карагандинской области Женису Касымбеку в ходе рабочей поездки в Жезказганский регион.

    «В минувшие два года благодаря финансированию из областного бюджета и помощи корпорации «Казахмыс» улучшили оснащение медицинских учреждений региона. Но этого недостаточно. Приняли совместную программу, рассчитанную до 2023 года, и уже приступили к реализации. Она включает три направления: развитие инфраструктуры, привлечение специалистов, материально-техническое оснащение», – доложил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев во время посещения Медицинского центра Жезказгана.

    Он сообщил, что для размещения онкоцентра выбрано готовое типовое здание. Уже разработана проектно-сметная документация, которая сейчас находится на государственной экспертизе. Заключение ожидается в июне. После этого будет решен вопрос с финансированием.

    Кроме того, в Жезказгане родильное отделение будет переведено в многопрофильную больницу.

    Женис Касымбек ознакомился с условиями в Медицинском центре и пообщался с врачами.

    «В Жезказгане уже сделано немало для развития здравоохранения. Здесь построили модульную инфекционную больницу. Пока еще имеется дефицит специалистов, но этот вопрос решается. Наша задача – чтобы жители вашего региона могли получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр. Для этого будем делать всё, что от нас зависит», – сказал аким области.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!