Онкоцентр Нур-Султана задолжал 2,7 млрд тенге перед поставщиком «СК-Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая сумма задолженности Онкологического центра в Нур-Султане перед компаний «СК-Фармация» составляет 2,7 млрд тенге. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, комментируя ситуацию вокруг задолженности медорганизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Онкоцентр города Нур-Султана является коммунальным предприятием и принадлежит акимату города. И всю ответственность по долгам и обязательством этой государственной клиники несет акимат в первую очередь. На сегодня имеется задолженность этого онкологического центра перед поставщиком лекарственных средств компании «СК-Фармация». Все лекарства закупаются и доставляются через «СК-Фармация». Задолженность сейчас составляет 2,7 млрд тенге, она сформировалась за последние пять лет. В течение пяти лет Онкоцентр допускает задолженность, и «СК-Фармация» поставляет, по сути, бесплатно. Хотя финансирование Онкоцентра осуществляется в полном объеме со стороны бюджета», - сказал министр здравоохранения на пресс-конференции в Правительстве.

При этом, по словам Елжана Биртанова, «никакие меры в отношении руководства этой клиники не приняты».

«Суд постановил выплатить долг в «СК –Фармацию», поскольку СК-Фармация – тоже государственная компания. Сейчас есть риск того, что производители лекарств возмущены и могут прерывать свои поставки, потому что они не хотят поставлять бесплатно. Как схема работает: мы получаем заявки от больниц на объем препаратов, закупаем на заводах и поставка идет без предоплаты. Больница финансируется за медуслуги, затем они рассчитываются с «СК-Фармацией», «СК-Фармация» оплачивает фармацевтическим заводам», - пояснил Елжан Биртанов.

По информации главы Минздрава, сегодня по стране задолженность государственных клиник перед «СК-фармацией» составляет 17,7 млрд тенге.

Он также проинформировал, за счет чего покроют долг онкоцентра.

«Здесь с этим центром, к сожалению, у нас хроническая проблема. Я предполагаю, что это будет покрыто из местного бюджета. Вместе с тем, дал распоряжение, чтобы поставка противоопухолевых препаратов не прекращалась, и больные не страдали», - заявил министр.