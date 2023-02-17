Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже завтра состоится Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турниках «Tartyl Fest». Как правило, за день до турнира проходит церемония взвешивания, в ходе которой участников распределяют по возрастным и весовым категориям. Корреспондент МИА «Казинформ» стал свидетелем подготовки к самому масштабному турниру по подтягиванию.

В большом зале гостиницы «Думан» в пятницу яблоку негде было упасть. У входа расположился баннер с напоминанием о том, что уже завтра будут определены сильнейшие и лучшие в стране атлеты. С порога сразу заметны те, кому завтра предстоит попытать удачу. Их сложно не заметить – в глаза сразу же бросается фраза «Qazaqstan jenis tanynda», написанная на толстовках участников.

Здесь по-особому чувствуется спортивный боевой дух. С одной стороны, их подбадривают родители, близкие, друзья, которые специально приехали в столицу. С другой стороны, слова поддержки им выражает бренд-амбассадор проекта и главный судья турнира – Айтым Жакупов.

«Вы пишете историю и стоите у истоков турнира»

«Помимо того, что мы выясняем, кто же сильнейший, мы показываем на весь мир, насколько мы едины и болеем за наше направление. Потому что сегодня здесь действительно собрались те ребята, которые вкладывали не только душу, но и свое время на этот вид спорта. Как бы там ни было, мы показываем нашим детям, подросткам, что спорт является неотъемлемой частью нашей жизни и будущего нашего поколения. Спасибо, всем, кто пришел, поддержал… Вся команда фестиваля очень долго готовилась. Вы сегодня пишете историю и стоите у истоков турнира», - обратился к участникам рекордсмен по street workout Айтым Жакупов.

Перед началом церемонии взвешивания участников пригласили к столу, где они прошли регистрацию, заполнили заранее подготовленную форму, подписали соглашение с подтверждением участия в Гранд-финале, а затем в присутствии двух судей взвесились.

Финалисты внимательно следили за процессом, стараясь не упустить важные детали. Слово предоставили Айтыму Жакупову, который объяснил правила подтягивания в Гранд-финале. В этот момент зал, который шумно гудел, сразу же притих.

«Ноги вместе, подтягиваемся за подбородок. В этом положении судья смотрит на атлета. Если судья видит, что вы правильно все выполнили, он говорит «два, три подтягивания». Вы будете слушать судью. От вас будет зависеть, как качественно вы подтянулись. Вы ждете команду судьи», - не спеша объясняет Жакупов.

Самому юному - 11, самому старшему участнику - 51 год

Финалистов поделили по трем возрастным и девяти весовым категориям. У гранд-финалистов будут равные возможности в возрастных категориях: «до 18 лет», «от 18 до 30 лет», и «старше 30 лет». К слову, самому юному финалисту, который поборется за первое место – 11 лет, а самому старшему – 51 год. Общий призовой фонд Гранд-финала «Tartyl Fest» – 54 млн тенге. Победитель в каждой весовой категории получит по 3 млн тенге, за второе место вручат по 2 млн тенге, а за третье – по 1 млн тенге. В итоговом состязании в столице примут участие 170 спортсменов со всего Казахстана.

Один из судей турнира Сакен Нариман признался, что в ходе взвешивания было видно, что ребята действительно подготовлены, достаточно профессионально подошли к предстоящему соревнованию.

«Хочу сделать подарок родителям, если стану победителем»

Самый юный участник турнира Мансур Уалиев приехал на турнир из Усть-Каменогорска вместе с отцом. Он с четырех лет занимается разными видами спорта и готов бороться за звание победителя Гранд-финала.

«Об этом турнире мне рассказал папа. Когда находились на отдыхе на Алаколе, он предложил принять участие в «Tartyl Fest». С тех пор начал подтягиваться на турнике, заниматься спортом. Тогда занял первое место, подтянулся 36 раз. Моя главная поддержка – это мои братья. Хоть и они еще совсем маленькие, все равно поддерживают меня и взбадривают. Помимо подтягивания на турнике, занимаюсь рукопашным боем, легкой атлетикой и дзюдо. Хочу занять первое место на завтрашнем турнире. Если выиграю, хочу сделать подарок своим родителям. Либо куплю на эти деньги гири, гантели для занятия спортом. Хорошо подготовился к соревнованиям, не боюсь соперников», - поделился юный финалист.

«Перед стартом эмоции не нужны»

Самому пожилому участнику турнира в марте исполнится 52 года. По сарафанному радио Андрей Антонян узнал о «Tartyl Fest». Бывший сотрудник правоохранительных органов никогда не отодвигал на второй план занятие спортом. Всегда совмещал работу и физическую культуру.

«Когда участвовал в турнире в Костанае, было просто интересно, не думал о победе. Так получилось, что я выиграл. Тогда установил рекорд – 45 подтягиваний. На Гранд-финале намерен подтянуться не меньше 45. Буду стараться больше, но как получится. Это приятное воспоминание. На протяжении 22 лет занимаюсь спортом. Сначала гиревым спортом, сейчас занимаюсь зимним многоборьем. Три дня назад в Усть-Каменогорске прошел чемпионат по зимнему многоборью. Оттуда сразу же сюда приехал. Пока нет никаких эмоций, перед стартом они не нужны», - рассказал финалист.

«Хочу масштабировать данное движение»

Среди участников гранд-финала есть не просто любители, но и многократные чемпионы Казахстана, те, кто установил мировой рекорд. Один из них – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Ильдар Ягьяев.

«Айтым мой хороший друг. Мы уже много лет с ним дружим. Увидел на его странице о том, что пройдет «Tartyl Fest». Он мой вдохновитель. Потом начал готовиться, готовился буквально месяц-полтора. Помимо спорта еще работаю, являюсь директором актауского филиала сети быстрого питания. К финалу готовился полгода. Надеюсь только на победу. Мои подопечные за мной следят и это будет огромная мотивация для них, что их учитель завоевал первое место. Помимо того, что сам занимаюсь спортом, воспитываю молодых спортсменов», - поделился рекордсмен.

По его словам, особенность турнира в том, что победителем может стать каждый вне зависимости от того, является ли он просто любителем или профессионалом.

«Здесь все равны между собой. Да, большие шансы выиграть у многих. Одно и то же упражнение может объединить людей. Мой личный рекорд – 60 подтягиваний, и я намерен повторить его еще раз. Хочу показать достойный результат, чтобы не было стыдно перед своими учениками. Хочу масштабировать данное движение, чтобы подготовить конкурентоспособных атлетов на мировой арене», - признался Ильдар Ягьяев.

«Выложусь на все 100 %»

20-летний Руслан Фатахов приехал из Шахтинска. Он выиграл в турнире в Петропавловске и получил путевку в финал.

«Это огромная возможность для всей молодежи Казахстана показать себя. Надеюсь, что турнир будет развиваться. Хочется, чтобы молодежь занималась спортом. Намерен занять первое место в своей весовой и возрастной категории. Настроен на победу. Все, что нужно от меня сделал, отлично подготовился. Завтра надеюсь покажу весь свой максимум. Психологически я даже лучше готов, чем физически. Сам могу в голове представить, как подтягиваюсь, выигрываю. Думаю, справлюсь и постараюсь показать свой хороший результат», - поделился он.

«Мечтаю открыть свой зал»

Аслан Баубеков пообещал своей семье, что выиграет 3 млн тенге и приедет в свой родной Петропавловск только с победой. Аслану Баубекову 18 лет, он учится на четвертом курсе колледжа.

«Я просто сидел дома, листал Интернет. Увидел публикацию и решил принять участие. Пришел и выиграл. Готовился к Гранд-финалу пару месяцев. Параллельно занимался street workout, параллельно – подтягиванием. Конечно же, переживаю. Не хочется подвести свою семью. Пообещал, что выиграю и привезу 3 млн. Завтра покажу свой лучший результат. Мечтаю открыть свой зал, потому что занимаюсь давно, хочу продвигать спорт в своем городе. Проект мне дал мотивацию заниматься дальше и развиваться», - поделился Аслан Баубеков.

О главном сюрпризе для победителей

Отметим, что в стране впервые на таком уровне проходит фестиваль по подтягиванию. В прошлом году команда «Tartyl Fest» за 62 дня объехала всю страну в поисках самых сильных казахстанцев. Тогда зарегистрировалось около 14 тысяч участников по всей стране.

«Хочу добавить, что Казахстан на сегодняшний день является одной из сильнейших стран по направлению street workout. Казахстан – это единственная страна, которая развивает это направление на государственном уровне. Думаю, тому есть живой пример, что сегодня практически в каждом дворе жилого комплекса по всей стране, помимо того, что строится жилой дом, строится специализированная площадка для workout. Поэтому сегодня у нашей молодежи есть все возможности, чтобы развивать и развиваться в этом направлении. Потенциал у street workout Казахстан очень большой. В нашей стране много ребят, которые становились четырехкратными, пятикратными чемпионами мира. Сборные Казахстана выезжают на различные международные чемпионаты. Есть вероятность, что завтра мы установим новый рекорд именно по правилам фестиваля «Tartyl Fest», - рассказал бренд-амбассадор проекта.

По словам Айтыма Жакупова, для street workout не нужны специализированные залы, спорткомплексы, спецоборудование – просто выходишь во двор и подтягиваешься.

Главный лакомый кусочек и подарок гранд-финала – участие чемпионов «Tartyl Fest» на чемпионате мира по street workout. Айтым Жакупов поделился, что уже ведутся переговоры, чтобы финалисты представляли Казахстан на международной арене. По его словам, это даст возможность простым ребятам не просто заниматься спортом, это некий социальный лифт, чтобы они в дальнейшем развивались на мировом уровне.