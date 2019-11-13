Ондасын Уразалин прокомментировал плохое состояние дорог в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал плохое состояние дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое плохое состояние (дорог - прим. ред)? В обывательском смысле для нас все дороги. Надо разделять понятия «дороги» и «улицы». Есть дороги на республиканском балансе, есть на областном, есть улицы, которые находятся в городах, и их надлежащее состояние обеспечивают соответствующие акиматы. Если взять дороги в области, то наряду с ЗКО мы действительно среди отстающих. Что касается выражения «лидер» в кавычках, это нас мало радует. Но действительно, около половины дорог в области находится в неудовлетворительном состоянии. Если быть точнее, то 47%», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в СЦК.

Он пояснил, что дороги республиканского значения находятся в хорошем состоянии.

«Что касается республиканских дорог, если взять большой международный коридор «Западный Китай-Западная Европа» и ряд других республиканских дорог, то они находятся в достаточно хорошем состоянии. Другое дело – вопрос их расширения. Как я уже говорил в своем выступлении, значительно возросший транспортный потенциал в Актюбинской области в превзошел все прогнозы, и поток машин возрос в разы», - отметил аким.

Между тем, по его словам, имеются очень существенные проблемы в отношении местных дорог.

«Мы запланировали на следующий год проведение больших работ с применением новых технологий. Потому что, понятное дело, бюджета может не хватить, но применение более дешевых технологий со стабилизаторами, думаю, отчасти решит этот вопрос. Надеюсь, результаты следующего года покажут, что мы двигаемся в правильном направлении», - отметил глава региона.

Что касается улиц в сельских населенных пунктах, то аким признал, что нарекания в их адрес имеют место, и они справедливы.

«Говоря об улицах, что в областном центре, что в сельском населенном пункте, состояние дорожного покрытия улиц неудовлетворительное и вызывает очень много нареканий как со стороны автолюбителей, так и со стороны пешеходов. В этом отношении есть очень существенные проблемы, но мы наметили меры, которые были представлены ко всеобщему обозрению в социальных сетях, после чего была проведена соответствующая встреча с общественностью», - заключил спикер.