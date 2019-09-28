Ондасын Уразалин поздравил педагогов региона с профессиональным праздником

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 сентября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин поздравил представителей педагогической общественности региона с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, приняли участие ветераны и работники сферы образования, заместители акимов районов и руководители государственных учреждений.

«В современном мире конкурентоспособность любой нации зависит от уровня и качества образования людей. Президент ставит задачу по подготовке специалистов, обладающих критическим мышлением и способных ориентироваться в информационных потоках. В этой связи в нашей стране принимаются все меры по поддержке педагогических кадров и развитию материально-технической базы образования. В текущем году 40% областного бюджета приходится на эту сферу. В регионе ведётся строительство 21 школы, 10 из них уже введены в эксплуатацию», - отметил Ондасын Уразалин, подчеркнув особую роль педагогов в воспитании и обучении подрастающего поколения.





Отметим, что в республиканском конкурсе «Лучший педагог-2019», организованном Министерством образования и науки РК, актюбинские учителя показали высокие результаты. 4 педагога стали его победителями.

Глава региона поблагодарил учителей Маржан Жумагазину и Евгению Гончар за их профессионализм, вручил им цветы и вспомнил яркие моменты своего детства.

Кроме того, глава региона вручил 50 учителям, внесшим весомый вклад в развитие сферы образования, формирование позитивного имиджа педагогов сертификаты на сумму 100 тыс. тенге.

Школьные творческие коллективы подготовили для ветеранов образования и педагогов праздничный концерт.







































