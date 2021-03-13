АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с руководителем республиканского центра «Парасат жолы», писателем, общественным деятелем Садибеком Тугелем и советником председателя Агентства по противодействию коррупции Жазирой Жылкышиевой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи Ондасын Уразалин отметил важность инициативы Антикора по реализации проекта «Парасат жолы» по продвижению принципов добропорядочности, честности в обществе, в том числе, посредством библиотек. Проект объединил творческую интеллигенцию: писателей, акынов, деятелей образования и науки во всех уголках страны.

Отметим, что антикоррупционный проект активно реализуется в Актюбинской области.

В 233 государственных библиотеках региона в рамках взаимодействия между областной Антикоррупционной службой и управлением культуры функционируют центры «Парасат жолы». На данных площадках постоянно проводится информационно-просветительская работа с участием общественников, творческой и научной интеллигенции и представителей духовенства.

Кроме этого, во время встречи представителям Агентства презентован «Ситуационный центр» основной целью и задачами которого является проактивное управление территорией и упреждающее обслуживание: экономия бюджетных средств на 20-40%, повышение качества управленческих решений, согласованность взаимодействия государственных служб и ведомств, создание комфортной среды проживания для населения.

Данный Центр реализован в рамках программы цифровизации. Одним из соавторов и инициаторов данного проекта является проектный офис «Ақтөбе – адалдық алаңы».

Далее проведена встреча с сотрудниками силового блока, где Жазира Жылкышиева и Садибек Тугел провели разъяснение по новеллам антикоррупционного законодательства, в контексте усиления ответственности за коррупционные преступления. Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали будущие офицеры, ныне курсанты Актюбинского юридического института и Института сил воздушной обороны.

Спикеры призвали будущих и действующих сотрудников правоохранительных органов и силовых структур к добропорядочной деятельности, соблюдению законов государства, чести мундира и безупречной репутации офицера.

Далее представители Агентства приняли участие в открытии центра «Парасат жолы» в Актюбинском региональном университете им. К. Жубанова и в Мартукской централизованной библиотечной системе.

Проведен ряд встреч в Мартукском районе с охватом коллективов местных исполнительных органов, жителей райцентра и сельских округов по актуальным вопросам антикоррупционной политики и реализации концепции «Слышащего государства».