Ондасын Уразалин: Большинство случаев заражения КВИ в Актюбинской области - привозные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство выявленных в последние дни случаев заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области являются привозными. Об этом заявил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что COVID-19 - это болезнь, с которой никогда еще человечество не сталкивалось.

«Не все зависит от нас с учетом нашей приграничной ситуации и транзитного потенциала. Нас ежедневно пересекают десятки, сотни единиц автотранспорта. Прибывает сотни пассажиров из дальнего зарубежья авиационным транспортом. Актобе является большим хабом, естественно есть угроза, риск, что данный вирус может быть занесен повторно», - сказал Ондасын Уразалин.

Он также остановился на текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в области.

«Мы на сегодняшнее утро имеем уже 6 случаев, но большинство из них пока привозные, мы их вовремя выявляем на пограничных постах контроля и изолируем. Но угроза распространения заболевания по области сохраняется. Чтобы не допустить второй волны мы провели большую работу по подготовке и материально-техническому обеспечению нашего коечного фонда», - добавил Ондасын Уразалин.

Ранее он сообщил, что на борьбу с КВИ в регионе выделено порядка 5 млрд тенге, в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 млрд тенге, на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд тенге.

Было отмечено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603. Медицинские учреждения области в полной мере обеспечены современными компьютерными томографами, стационарными рентген-аппаратами, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, закуплено 8 мобильных передвижных комплексов, 41 санитарная машина.