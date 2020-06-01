Онал Бекиев проинспектировал подразделения полиции на ж/д вокзалах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня текущего года возобновляется поэтапное движение пассажирских и пригородных поездов по внутренним направлениям. В связи с этим департамент полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК для обеспечения охраны общественного порядка усилил наряды полиции на железнодорожных вокзалах и контрольно-наблюдательных постах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

1 июня начальник департамента полиции на транспорте МВД Онал Бекиев посетил с проверкой подразделения полиции, дислоцирующиеся на железнодорожных вокзалах Нурлы жол и Нур-Султан.

На станции Нурлы жол О. Бекиев встретился с личным составом и обозначил приоритетные направления служебной деятельности: неукоснительное соблюдение законности и служебной дисциплины, обеспечение безопасности пассажиров, защиты граждан от преступных посягательств.

Глава транспортной полиции страны отметил, что с сегодняшнего дня с железнодорожного вокзала Нурлы жол будут курсировать 10 пассажирских поездов, из них 4 электропоезда, 6 пассажирских поездов. В первый день на железнодорожных вокзалах столицы пассажиропоток в сутки составит почти 5 тысяч человек.

Для обеспечения безопасности граждан, прибывающих на железнодорожном транспорте, на вышеуказанных объектах в сутки будет задействовано почти 50 сотрудников транспортной полиции.

Приняты меры по максимальному сопровождению пассажирских и пригородных поездов нарядами полиции. По его словам, сотрудники транспортной полиции непосредственно контактируют с населением, поэтому личный состав департамента должным образом обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства).

«Убедительная просьба к гражданам, соблюдайте меры безопасности при нахождении на железнодорожных вокзалах, это позволит сохранить ваше здоровье», - говорит полковник полиции.

Появление в составе патрулирующих полицейских самого начальника департамента вызвало у пассажиров неоднозначную реакцию. Однако после разъяснительной работы они получили рекомендации от полковника полиции о необходимости соблюдения существующих правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, которые пассажиры считали «несущественными».

Далее он направился на станцию Нур-Султан. Онал Бекиев изучил оперативную обстановку на данной территории и условия, при которых несут службу сотрудники полиции. Он также осмотрел помещения, кабинеты, проверил состояние материально-технического обеспечения и оснащенность. Также он встретился с пассажирами и представителями железнодорожных организаций.

«В связи с наступлением летних каникул у школьников и студентов родителям необходимо обратить внимание на досуг детей в свободное время, исключить их нахождение на объектах железнодорожного транспорта для предотвращения травматизма и несчастных случаев», - резюмировал О. Бекиев.

По итогам рабочей поездки начальник ведомства поставил перед руководителями служб ряд задач по обеспечению надлежащей охраны общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа железнодорожных билетов на внутренние маршруты Казахстана открылась 15 мая.



