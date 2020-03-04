Он удивлен и сам вышел на связь - МИД РК о казахстанце в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О состоянии казахстанца, якобы заразившегося коронавирусной инфекцией в Южной Корее рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что данная информация не подтвердилась .

Как ранее проинформировали в МИД, казахстанец посетил заведение общественного питания, где в это же время находился больной коронавирусом COVID-19.

«Наше посольство с первых дней выявления коронавируса на территории Южной Кореи тесно работает с Министерством иностранных дел и Корейским центром по контролю и профилактике заболеваний. По рекомендации указанного центра нашему гражданину необходимо находиться на домашнем карантине с ежедневным контролем состояния здоровья по телефону. Рекомендация основана на том, что у него нет никаких внешних признаков заболевания, и ему отказано в госпитализации и тестировании на наличие коронавируса», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

«Он сам вышел на связь,удивлен тем, что его фотография распространяется. Он никогда не был в городе Ансон и никогда не сдавал анализов. Тем не менее, он готов сдать сейчас тесты», - прокомментировал официальный представитель, уточнив, что казахстанец находится нелегально.

А. Смадияров отметил, что посольство Казахстана в Южной Корее будет держать этот вопрос на постоянном контроле.

«В связи с вышеизложенным, Министерство иностранных дел обращается к представителям средств массовой информации, не создавать ажиотаж и панику, публикуя непроверенную информацию. Рекомендуем дождаться официального комментария внешнеполитического ведомства», - сказал А. Смадияров.