Он использует вас - Генпрокуратура казахстанцам об Аблязове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Генеральной прокуратуры Оксана Петерс выступила с обращением к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».

«Генеральная прокуратура неоднократно говорила о незаконной деятельности экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана». Ее лидер – Мухтар Аблязов, по мнению некоторых, обычный интеллигентный человек, которому даже доверяют. В 90-х годах он начинал бизнесменом, потом возглавил национальную компанию «KEGOC» и Министерство энергетики. Но затем он стал воровать у народа и государства, обманывать бизнес партнеров и даже заказал их убийство. Будучи Министром энергетики, его уличили в коррупции и в 2002 году осудили к 6 годам лишения свободы. Позже он раскаялся, просил прощения у руководства страны и народа, обещал исправиться. Поверив, его помиловали и выпустили на свободу. Однако он поддался алчности и продолжил свою преступную деятельность», - говорится в сообщении.

Спикер отметила, что судом было установлено - в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева.

«Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за 4 млн. долларов США убийство Татишева во время охоты, выставив это как несчастный случай. После убийства Татишева, Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции Банка. Схемы преступлений у Аблязова были разные. Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО «Рамбурс» он выдал 103 млрд. тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге», - сказала она.

Оксана Петерс отметила, на ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге.

«Когда все махинации Аблязова вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. Но до этого, чтобы за рубежом все было для него комфортно, он заранее все деньги вывел через оффшоры. Оффшоры – это такие страны, где иностранные компании никто не проверяет, можно скрыть настоящих владельцев и не платить налоги. Там созданы идеальные условия для отмывания криминальных денег. Используя оффшорные страны, он украл 7,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении.

«От афер Аблязова пострадали не только казахстанцы, но и французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды. В прошлом году суд Нью-Йорка признал Аблязова преступником и отверг его доводы о политическом преследовании.

Высокий суд Лондона также признав его мошенником, взыскал 4 млрд. долларов США, и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Англии лишило его статуса беженца, поэтому Аблязов сбежал во Францию», - отметила спикер.

Официальный представитель Генпрокуратуры уточнила, что с этого момента он начал активно создавать себе имидж гонимого властями Казахстана политического деятеля, борца за демократию.

«Скажите, мог ли переживающий за свою страну человек, в интервью иностранной газете «Вечерний Бишкек» рекомендовать кыргызстанцам перекрыть подачу воды южным регионам Казахстана, чтобы население пострадало от засухи и начало выражать недовольство. Сейчас в отношении его ведутся многочисленные гражданские процессы. Уже возвращено свыше 1 млрд. долларов США. В рамках уголовного дела состоялось 8 обвинительных приговоров. Осуждено 42 лица. Мы продолжаем работу по возврату украденных им денег и добьемся привлечения его к ответственности», - сказала спикер.

«Сегодня Аблязов из-за рубежа продолжает призывать население участвовать в незаконных акциях, якобы радея за интересы населения Казахстана. Он использует Вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду, недоверие друг к другу. Ему безразлично благосостояние наших граждан, его беспокоит одна цель – избежать ответственности за свои преступления. За участие в митингах он платит из денег, которые ранее украл у наших же граждан. Мы призываем Вас не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях», - завершила Оксана Петерс.