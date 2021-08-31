Омский архив помогает выявлять имена участников восстаний против коллективизации в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошёл семинар-совещание по исследованию истории 372 восстаний, проходивших на территории Казахстана против насильственной коллективизации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В письме председателя Казахского крайкома Филиппа Голощёкина к Сталину в конце 1931 года отмечается, что на территории Казахстана имели место 15 крупных восстаний, в которых участвовали 34 тысячи человек, - сказал доктор исторических наук, почётный академик Национальной академии наук РК, руководитель рабочей группы Госкомиссии доктор исторических наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук РК Талас Омарбеков. - По уточнённым данным к разряду крупных восстаний я отнёс 21 восстание, в которых приняли участие более сорока тысяч крестьян. Из числа восставших 5551 человек были осуждены решением полномочных представителей ОГПУ, и 883 человека были расстреляны постановлением «троек» и «двоек» ОГПУ.

Об этом он заявил в Павлодаре на кустовом семинаре-совещании по исследованию истории 372 восстаний, проходивших на территории Казахстана против насильственной коллективизации.

Председатель подкомиссии по методологии Сабыр Касымов отметил, что цель такого семинара - создать хорошие условия для обмена информацией, опытом использования новых методов и форм работы исследователей.

Профессор Талас Омарбеков в своём докладе отметил, что, по архивным данным, в период с 1929 по 1931 год на территории республики произошли 460 терактов против представителей советского правительства и активистов партии, 372 коллективных восстаний и 127 фактов порчи и поджога колхозного имущества.

Директор областного государственного архива Северо-Казахстанской области, кандидат исторических наук Сауле Маликова рассказала, что для выявления имен участников восстаний члены ее рабочей группы активно сотрудничают с Историческим архивом Омской области.

«Когда к нам обратились жители области по поводу своих родственников, участвовавших в восстаниях, мы сделали запрос в Омский исторический архив, и наши коллеги представили информацию о братьях Баталовых, приговорённых к расстрелу за участие в восстании в районе станции Токуши в феврале 1921 года, - сказала Сауле Маликова. – В пояснении к архивной справке отмечается, что Иван и Василий Баталовы были реабилитированы в 1997 году Прокуратурой Омской области на основании того, что их вина не была выявлена и конкретизирована судом».



