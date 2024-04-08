Омская область готовится к весеннему половодью на Иртыше

Омские власти готовятся к весеннему таянию и повышению уровня воды в Иртыше, передает собственный корреспондент Kazinform.

В пятницу, 5 апреля в Омской области введен режим готовности к чрезвычайным ситуациям в связи с весенними паводками.

По словам губернатора области Виталия Хоценко, по состоянию на 6 апреля в зоне паводка по Омской области находятся 69 жилых домов и 175 приусадебных участков. Сложная ситуация сохраняется на границе с Казахстаном — в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района — там затоплено 59 домов и 35 участков.

По поручению губернатора в регионе развернуты пункты временного размещения, привлечены дополнительные силы для откачки воды.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Омской области, паводковая обстановка по области стабильная. На Иртыше ледостав сохраняется частично.

Тем не менее, анализ метеорологических данных за последнюю неделю говорит о том, что с начала апреля по области сохраняется преимущественно положительная температура, ниже нуля градусов воздух остывал только в ночное время 3, 7 и 8 апреля. Согласно прогнозу погоды на ближайшую неделю ожидается дальнейшее постепенное потепление.

Как сообщила местным СМИ начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, уровень воды в реке Иртыш у Омска начал повышаться с 24 марта, приблизительно на 1-3 см в сутки. Общий рост за период до 3 апреля составил 25 см, что на 31 см больше, чем весной 2023 года.

Повышение уровня воды метеорологи связывают с весенним таянием, а также увеличением сброса воды из Шульбинского водохранилища в Казахстане.

Заметное увеличение уровня воды в Иртыше отмечают жители приграничных с Казахстаном районов Омской области.

— С Казахстана идет поток. Размывает дороги. На границе подтапливает уже семь деревень, — пишут жители в одном из местных пабликов.

Жители Омска и его пригорода сообщают, что подтоплению подверглись несколько пригородных населенных пунктов, не отмеченных в официальных отчетах властей. В их числе, поселок Большие поля, Пушкино, Барсуковка, а также городские садовые товарищества Омска, расположенные на левом берегу Иртыша.

По данным правительства Омской области, подготовка к паводкоопасному периоду 2024 года в Омской области начата в конце декабре 2023 года.

Комиссией по ЧС был утвержден план мероприятий по защите населения и территорий Омской области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2024 году. Составлен реестр населенных пунктов, попадающих в зону подтопления. Для ликвидации ЧС правительством области создан резерв финансовых и материальных ресурсов.

В марте в Омске начаты противопаводковые мероприятия: вывоз снега, очистка водосточных канав, откачка талых вод в отдельных населенных пунктах. Население проинформировано о телефонах оперативной связи с силами МЧС.