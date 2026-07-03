OMODA в составе Astana Motors стала официальным партнером USTEM Foundation

В Алматы завершился XII сезон крупнейшего в Центральной Азии чемпионата по робототехнике и инновационным технологиям Almaty Tech Cup на Кубок акима города Алматы, передает Kazinform.

На открытии чемпионата официальная дистрибуция OMODA JAECOO в составе Astana Motors и USTEM Foundation объявили о сотрудничестве. Технологичный бренд OMODA стал официальным автомобильным партнером сезона робототехники 2026–2027.

USTEM Foundation является официальным оператором программ FIRST в Казахстане. Сегодня экосистема объединяет более 20 тысяч школьников, свыше 1 700 команд и охватывает 21 регион страны. Главной темой 2026 года стала «Эпоха искусственного интеллекта» — Age of AI. В течение двух дней на Almaty Arena школьники и студенты представляли собственные инженерные разработки, автономных роботов, беспилотные системы, проекты в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

Директор официальной дистрибуции OMODA JAECOO в Казахстане Александр Абрамов отметил, что автомобильная отрасль переживает одну из самых масштабных технологических трансформаций в своей истории, когда ИИ, роботизированное производство и цифровые сервисы уже стали неотъемлемой частью современных автомобилей.

— Наши автомобили OMODA и JAECOO производятся на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы, где внедрены инновационные цифровые производственные процессы, роботизированные линии сварки и окраски, а сами предприятия постепенно становятся частью новой индустриальной экосистемы страны. Поэтому для нас поддержка робототехники и инженерного образования — важный вклад в будущее автопрома Казахстана. Мы уверены, что среди участников этих соревнований есть будущие инженеры, разработчики и конструкторы, которые через несколько лет будут создавать технологии для автомобилей нового поколения. Мы рады стать частью экосистемы в Казахстане и поддержать талантливых ребят, — сказал Александр Абрамов.

Партнерство охватит пять главных событий сезона. После Almaty Tech Cup состоится национальный этап FIRST Global в Астане. Затем сборная Казахстана отправится на мировой финал в Инчон (Южная Корея). Зимой пройдет национальный чемпионат FIRST Tech Challenge, а завершится сезон крупнейшим мировым фестивалем FIRST Championship в Хьюстоне (США), где ежегодно собираются более тысячи команд и около 50 тысяч участников.

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

В рамках Almaty Tech Cup от OMODA денежные сертификаты были вручены командам, занявшим 1,2 и 3 места в категории Future Race, в рамках которой студенческие инженерные команды самостоятельно проектировали и создавали гоночные болиды. В категории соревновались 10 команд из Казахстана и Узбекистана.

Победителями стали Bulan Racing из Nazarbayev University (Астана). Второе место заняла команда ASTI Eco Moto Sport из Узбекистана. Третье — Taiburyl из Satbayev University (Алматы).

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

Отметим, что бренды OMODA JAECOO представлены более чем в 70 странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Австралии и Латинской Америки. В Казахстан OMODA и JAECOO официально зашли в 2023 году.

С апреля 2026 года официальным дистрибьютором OMODA JAECOO является компания Astana Motors. Для подготовки производственной линии в Алматы прибыли специалисты из Китая. Они участвуют в настройке оборудования и консультируют казахстанских специалистов завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Начало продаж автомобилей казахстанского производства запланировано на конец августа-начало сентября 2026 года. Цены объявят в августе.