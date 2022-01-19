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Омикрон-вариант коронавируса еще не обнаружен у детей в Алматы

19 Января 2022 12:15
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Омикрон-вариант коронавируса еще не обнаружен у детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса у детей в Алматы пока не выявлен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

«На сегодняшний день по городу Алматы у детей штамм «омикрон» не обнаружен», - прокомментировали в ведомстве.

К слову, за 18 января текущего года в городе зарегистрировано 1 580 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 445 случаев с симптомами и 135 без симптомов.

«На сегодняшний день выписано всего 147 пациентов, поступило - 195. Итого в инфекционных стационарах (2 380 коек) физически находится 1 139 человек, из них 154 - дети. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 58 пациентов. На ИВЛ - 13, на неинвазивной ИВЛ - 18, High flow занято - семь аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 152 пациента, с симптомами - 6764 с легкой и средней степенью, без симптомов - 388.

Напомним, по распространению коронавирусной инфекции Алматы находится в «красной» зоне. Третья четверть для школьников началась дистанционно.



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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Омикрон  
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Автор:

Гульзат Сахова

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