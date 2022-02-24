«Омикрон», вакцинация детей и нарушение карантина - эпидситуация в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как справляется регион с коронавирусной инфекцией.

- Гулим Коплтеуовна, как обстоит эпидситуация в Костанайской области?

— В Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 22 февраля 2022 год было зарегистрировано 53 088 случаев COVID-19, среди детей до 14 лет – 6126. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 6126,4. Зарегистрировано 8135 случаев носительства без клинических проявлений болезни COVID-19.

Выздоровело 51722 человека, продолжают лечение – 1366. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости в 2 раза с 1025 до 506 случаев.

Согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации по COVID-19 область находится в «желтой зоне».

- Если сравнивать с прошлым годом, возросла/снизилась заболеваемость КВИ?

—С 1 января текущего года зарегистрировано 11625 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, показатель на 100 тысяч населения составил 1341,5. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4422 случая, отмечается рост заболеваемости в 2,6 раза.

- Как проходит вакцинация в регионе? В частности, вакцинация школьников-подростков?

— На 23 февраля по Костанайской области среди взрослого населения первым компонентом привито 356 967 человек (59,9%) от подлежащего населения, полный курс вакцинации получили 340 739 человек (57,2%).

Вакцину Comirnaty Pfizer первый компонент получили 11 141 человек, среди беременных от 16 до 37 недель - 168, кормящие женщины до двух лет - 2014 человек, а также подростков старше 12 лет - 8959, второй компонент получили 8055 человек, среди них 6410 дети и подростки с 12 по 17 лет, 1534 кормящих женщин, 111 беременных.

Ревакцинацию получили 99 130 человек.

- Ранее велась статистика по нарушившим карантин жителям области, эти данные даже публиковались. Эта работа проводится и по сей день? Сколько нарушителей выявлено на сегодняшний день?

— На сегодняшний день, согласно сведениям выгрузки по мобильному приложению «Ashyq», в Костанайской области выявлено 1006 лиц с «красным» статусом - больные КВИ и 104 лица с «желтым» статусом - контактные с больными КВИ. Это те люди, которые должны быть на домашнем карантине, но не соблюдают эти требования, нарушают домашний карантин, подвергая опасности заражения остальное население.

В отношении этих нарушителей проводится работа в соответствии с постановлением ГГСВ РК и применяются меры административного воздействия. На лиц с «желтым» статусом выдается постановление, а на лиц с «красным» статусом протокол об административном правонарушении. Это штраф по статье 425 ч.1 Кодекса «Об административных правонарушениях» составляет 45945 тенге на одного человека. Всего привлечены к административной ответственности 21 физических лиц, привязанных к объектам (участники «Ashyq»), наложено штрафов на общую сумму 964 845 тенге.

- Выявлен ли штамм «Омикрон» в Костанае? Чем он опасен и как от него защититься?

— В Казахстане новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен 6 января 2022 года лабораторией молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по г.Нур-Султан. По результатам генотипирования из 96 положительных образцов в 8 (8,3%) он был обнаружен.

При заражении омикрон-штаммом, согласно данным ВОЗ, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Однако быстрое распространение нового штамма может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения, а вызванный им общий риск ВОЗ оценивает как «очень высокий». Может заражать переболевших и вакцинированных.

Особенностями варианта «Омикрон» является высокая заразность (коэффициент распространенности, который равен 1:5), повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».

Генеральный директор ВОЗ заявил, что приобретенный после заражения или прививки иммунитет может не защитить от «Омикрона». Но прививка обеспечит надежную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации при заражении.

- Какие прогнозы в ближайшее время по эпидемиологической ситуации? Возможно ли, что ограничительные меры будут снимать?

—На сегодняшний день идет поэтапное смягчение карантинных мер, в том числе отменено обязательное ПЦР тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против КВИ. Также разрешен въезд гражданам 30 иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста.

Система «Аshyg» функционирует, и отказываться от нее не планируется. Также никто не отменял масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- Благодарю за беседу!