Омикрон в СКО: о нагрузке на поликлиники рассказали в облздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области сообщили об усиленном режиме работы системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель облздрава Нурлан Айманов отметил, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом плановую госпитализацию не отменили, помощь оказывают в полном объеме.

«Количество амбулаторных пациентов выросло в 6,3 раза. Тем не менее, занятость коечного фонда увеличилась лишь в 2,7 раза. Ежедневно госпитализируются 50-60 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 22 пациента, на кислородной поддержке – 204. Всего с начала года в области от коронавируса скончались 29 человек, в декабре было зарегистрировано 65 летальных случаев», - прокомментировал Н. Айманов.

Средняя нагрузка на одну бригаду скорой помощи составляет 23-25 вызовов в сутки. Из-за роста обращений населения в поликлиники количество мобильных бригад увеличили с 54 до 116 бригад. Нагрузка на мобильную бригаду в среднем - 19-22 вызова.

«По области функционирует 21 Call-центр при поликлиниках. Ежедневно они обрабатывают до трех тысяч звонков. Работает «Штаб по КВИ», который контролирует и координирует работу, формирует оперативную информацию для принятия дальнейших решений в вопросах борьбы с коронавирусом», - добавил Н. Айманов.