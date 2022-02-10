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Омикрон в СКО: о нагрузке на поликлиники рассказали в облздраве

10 Февраля 2022 14:40
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Омикрон в СКО: о нагрузке на поликлиники рассказали в облздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области сообщили об усиленном режиме работы системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата руководитель облздрава Нурлан Айманов отметил, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом плановую госпитализацию не отменили, помощь оказывают в полном объеме.

«Количество амбулаторных пациентов выросло в 6,3 раза. Тем не менее, занятость коечного фонда увеличилась лишь в 2,7 раза. Ежедневно госпитализируются 50-60 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 22 пациента, на кислородной поддержке – 204. Всего с начала года в области от коронавируса скончались 29 человек, в декабре было зарегистрировано 65 летальных случаев», - прокомментировал Н. Айманов.

Средняя нагрузка на одну бригаду скорой помощи составляет 23-25 вызовов в сутки. Из-за роста обращений населения в поликлиники количество мобильных бригад увеличили с 54 до 116 бригад. Нагрузка на мобильную бригаду в среднем - 19-22 вызова.

«По области функционирует 21 Call-центр при поликлиниках. Ежедневно они обрабатывают до трех тысяч звонков. Работает «Штаб по КВИ», который контролирует и координирует работу, формирует оперативную информацию для принятия дальнейших решений в вопросах борьбы с коронавирусом», - добавил Н. Айманов.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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