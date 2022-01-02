Омикрон в мире: изоляция вместо Нового года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На французском острове Реюньон в Индийском океане начал действовать комендантский час, введённый из-за стремительного распространения омикрона. Минимум три недели с 9 вечера до пяти утра граждане обязаны оставаться дома, если у них нет уважительных причин. Кроме того, введены ограничения на массовые мероприятия и на вместимость ресторанов, кинотеатров, музеев и других подобных мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.
Сотрудники одной из крупнейших больиц Марселя , несмотря на чрезвычайно утомление от большого объёма работы, всё же решили устроить небольшой новогодний ужин. Многие блюда и напитки им преподнесли пациенты и их родственники.
Власти Кипра рассматривают возможность введения существенных ограничений со следующей недели. На греческой части острова скорость заражения ковидом за месяц выросла в восемь раз и сейчас превышает пять тысяч новых случаев в день — при населении в 800 тысяч человек.
В порту Лиссабона у более чем 50 членов экипажа круизного лайнера обнаружили коронавирус. Португальские власти решили задержать судно, и 3000 пассажиров встретили новый год на берегу в изоляции, а не на роскошном лайнере.
В немецком Штутгарте полиция задержала несколько человек — участников несанкционированной акции протеста против вакцинации и коронавирусных ограничений. Несмотря на предупреждения сотрудников правоохранительных органов, на манифестацию собрались около 100 активистов.
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