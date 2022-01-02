+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Омикрон в мире: изоляция вместо Нового года

2 Января 2022 18:33
Поделиться:
Омикрон в мире: изоляция вместо Нового года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На французском острове Реюньон в Индийском океане начал действовать комендантский час, введённый из-за стремительного распространения омикрона. Минимум три недели с 9 вечера до пяти утра граждане обязаны оставаться дома, если у них нет уважительных причин. Кроме того, введены ограничения на массовые мероприятия и на вместимость ресторанов, кинотеатров, музеев и других подобных мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Новости по теме
Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку

Сотрудники одной из крупнейших больиц Марселя , несмотря на чрезвычайно утомление от большого объёма работы, всё же решили устроить небольшой новогодний ужин. Многие блюда и напитки им преподнесли пациенты и их родственники.

Власти Кипра рассматривают возможность введения существенных ограничений со следующей недели. На греческой части острова скорость заражения ковидом за месяц выросла в восемь раз и сейчас превышает пять тысяч новых случаев в день — при населении в 800 тысяч человек.

В порту Лиссабона у более чем 50 членов экипажа круизного лайнера обнаружили коронавирус. Португальские власти решили задержать судно, и 3000 пассажиров встретили новый год на берегу в изоляции, а не на роскошном лайнере.

В немецком Штутгарте полиция задержала несколько человек — участников несанкционированной акции протеста против вакцинации и коронавирусных ограничений. Несмотря на предупреждения сотрудников правоохранительных органов, на манифестацию собрались около 100 активистов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане
В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса
Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку
Популярное
1 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
2 Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
3 Кадровые назначения в РК за неделю
4 Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
5 Воздушный шар унес человека в Алматинской области
6 Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
Читайте также
Вакцину от коронавируса с пожизненным иммунитетом разрабатывают в Японии
В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
Кадровые назначения в РК за неделю
Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив