«Омикрон» станет доминирующим вариантом COVID-19, считает бельгийский специалист

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По оценкам члена экспертной группы при правительстве Бельгии Ив Ван Латема, варианты штаммов «дельта» и «омикрон» в настоящее время в равной степени присутствуют во всех случаях заражений COVID-19 в данной стране, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью бельгийским СМИ эксперт И. Латем предупреждает, что новый вариант «омикрон» быстро обгонит «дельту» и станет доминирующим вариантом в стране.

Другой специалист Герт Моленберг также ожидает, что к Новому году на новый вариант будет приходиться 90-95% всех новых инфекций в Бельгии.

«Общие показатели заражаемости в настоящее время снижаются, но разница менее значительна по суточным показателям, - отметил Г.Моленберг. - Если так будет продолжаться, наступит время, когда число инфекций снова начнет расти, как это наблюдается за рубежом».

Действительно, по данным национального института здравоохранения Sciensano, показатели пандемии COVID-19 в Бельгии продолжают снижаться. В период с 15 по 21 декабря в сутки подтверждалось в среднем 7011 новых случаев, что на 36% меньше, чем на предыдущей неделе.

Решением правительства Бельгии в канун Рождества в стране приостановили работу объекты культуры (театры, музеи, кинотеатры), отменены массовые спортивные мероприятия.