+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Омикрон-штамма в Актюбинской области не выявлено

11 Января 2022 20:45
Поделиться:
Омикрон-штамма в Актюбинской области не выявлено

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Актюбинской области опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ о том, что штамм «Омикрон» циркулирует в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Сколько акмолинцев получили вакцину Pfizer
Около 37 тысяч человек прошли ревакцинацию в СКО 25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области Более 1,4 тысячи нарушений зарегистрировал Ashyq в СКО

«Согласно данным лаборатории молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Нур-Султану, в Актюбинской области установлена циркуляция штаммов В.1.617.2, VOCDelta и VOCDelta + K417N (Индийский штамм). Циркуляции штамма «Омикрон» не установлено», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, Актюбинская область на 11 января находится в «зеленой зоне».



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Сколько акмолинцев получили вакцину Pfizer
Около 37 тысяч человек прошли ревакцинацию в СКО
25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области
Более 1,4 тысячи нарушений зарегистрировал Ashyq в СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
2 Президент утвердил новый состав Правительства
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
4 Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
5 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
6 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Читайте также
Около 52% жителей привились против коронавируса в СКО
Какие штаммы коронавируса циркулируют в Алматы
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Президент утвердил новый состав Правительства
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив