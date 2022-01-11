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Омикрон-штамма в Актюбинской области не выявлено
11 Января 2022 20:45
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Актюбинской области опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ о том, что штамм «Омикрон» циркулирует в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Согласно данным лаборатории молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Нур-Султану, в Актюбинской области установлена циркуляция штаммов В.1.617.2, VOCDelta и VOCDelta + K417N (Индийский штамм). Циркуляции штамма «Омикрон» не установлено», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, Актюбинская область на 11 января находится в «зеленой зоне».
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