Омикрон-штамм в Алматы не выявлен - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о результатах роведенного в Алматы ПЦР-скрининга на наличие омикрон-штамма коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
«С учетом появления нового варианта штамма коронавируса «Омикрон» проведен предварительный ПЦР скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов короновируса «Омикрон» в городе Алматы. Циркуляция варианта штамма коронавируса «Омикрон» не установлена», - сказал Алексей Цой в четверг на заседании Правительства.
Продолжается полногеномное секвенирование образцов положительных проб, отобранных во всех регионах РК.
Министерство здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг циркулирующих вариантов штаммов коронавирусной инфекции, отметил министр.
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