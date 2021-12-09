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Омикрон-штамм в Алматы не выявлен - Минздрав РК

9 Декабря 2021 09:34
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Омикрон-штамм в Алматы не выявлен - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о результатах роведенного в Алматы ПЦР-скрининга на наличие омикрон-штамма коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

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«С учетом появления нового варианта штамма коронавируса «Омикрон» проведен предварительный ПЦР скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов короновируса «Омикрон» в городе Алматы. Циркуляция варианта штамма коронавируса «Омикрон» не установлена», - сказал Алексей Цой в четверг на заседании Правительства.

Продолжается полногеномное секвенирование образцов положительных проб, отобранных во всех регионах РК.

Министерство здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг циркулирующих вариантов штаммов коронавирусной инфекции, отметил министр.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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