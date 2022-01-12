Омикрон-штамм протекает тяжело и у детей - инфекционист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице отмечается период подъема респираторно вирусных заболеваний, среди которых особые опасения вызывает коронавирусная инфекция. Медики обеспокоены также появлением в городе нового штамма «омикрон», который одинаково поражает как взрослых, так и детей. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, врач-инфекционист Динагуль Баешева рассказала о сохраняющемся высоком риске заболевания опасной инфекцией и путях предупреждения ее распространения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По словам Динагуль Баешевой, сейчас, в период подъема уровня респираторно вирусных заболеваний, наряду с гриппом особые опасения продолжает вызывать коронавирусная инфекция.

«Эта проблема является еще актуальной и потому, что у нас в стране появился новый штамм «омикрон», который обладает высокой контагиозностью. Скорость его передачи в разы выше, чем «дельта» штамма. Вызывает поражение у людей всех возрастов, в том числе детей. Сегодня по данным зарубежных врачей, мы видим, читаем о том, что и у детей «омикрон» протекает тяжело. Всем известно, что коронавирус, какой бы при этом ни был штамм, особо тяжело протекает у лиц иммунокомпрометированных, с сопутствующей патологией, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями и другими сопутствующими заболеваниями. Поэтому, безусловно, эта инфекция занимала и будет занимать очень важное место на сегодняшний день в структуре инфекционной заболеваемости у детей», - прокомментировала врач.

С ее слов, важно, чтобы заболевание не росло в геометрической прогрессии, и в день не заболевало по тысяче и более человек.

Для этого граждане должны строго соблюдать противоэпидемические мероприятия: социальное дистанцирование, масочный режим, мытье рук, не прикасаться руками к глазам и слизистой носа, не посещать места массового скопления людей.

«К сожалению, очень часто мы видим, как родители с маленькими детишками в колясках разгуливают в торговых центрах. Именно сейчас не время отдыхать в таких местах. Если вы желаете здоровья своему ребенку, то просто надо набраться терпения и постараться с ребенком отдыхать в уединенных местах. Мы провели аналитическую работу по всем стационарам Казахстана и сравнили количество заболевших коронавирусной инфекцией в 2021 и 2020 году. Мы увидели, что в 2021 году количество заболевших КВИ выросло в пять раз, а количество тяжело заболевших – в 20 раз», - сообщила инфекционист.

Она призвала родителей предотвращать контакты их детей с родными, близкими, знакомыми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний. Поскольку коронавирус имеет схожую симптоматику: першение в горле, кашель, насморк и т.д.

Действенной и эффективной мерой защиты от COVID-19 врач назвала вакцинацию.

«Все мировое сообщество убедилось в эффективности вакцинации. Если мы хотим спасти своих детей от серьезных осложнений, безусловно, мы должны вакцинироваться. В 2021 году сколько мы спасли тех, кто смог своевременно получить вакцинацию, и сколько потеряли тех, кто просто купил эти паспорта. Даже если дети легко переносят это заболевание, мы не знаем каковы его отдаленные последствия. Вакцинация против коронавируса на сегодня является одним из самых эффективных профилактических мероприятий», - заключила Динагуль Баешева.