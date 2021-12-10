Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Вариант коронависурной инфекции «Омикрон» был зарегистрирован в 57 странах, и число пациентов, нуждающихся в госпитализации, вероятно, будет расти по мере его распространения, заявила Всемирная организация здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В своем еженедельном эпидемиологическом отчете ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные для оценки серьезности заболевания, вызываемого омикрон-штаммом коронавируса, и того, могут ли его мутации снизить защиту иммунитета, полученного с помощью вакцин.

«Даже если степень тяжести равна или потенциально ниже, чем у варианта «Дельта», ожидается, что количество госпитализаций из-за коронавируса увеличится», - говорится в отчете ВОЗ.

26 ноября ВОЗ объявила о существовании омикрон-штамма, пятого штамма SARS-CoV-2, который был впервые обнаружен в Южной Африке.

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Южной Африке удвоилось за неделю и превысило 62 000. Резкий рост заболеваемости был отмечен в Эсватини, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Лесото, говорится в отчете организации.

Распространение омикрон-штамма в сочетании с расширенным тестированием и низким уровнем вакцинации могло сыграть свою роль, добавила ВОЗ.

Что касается риска повторного заражения, ВОЗ заявила: «Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте «Омикрон», могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета».

«Необходимы дополнительные данные для оценки того, могут ли мутации, присутствующие в омикрон-штамме, привести к снижению защиты от иммунитета, полученного от вакцины, и данных об эффективности вакцины, включая использование дополнительных доз вакцины», - говорится в отчете.

Вариант «Омикрон» может частично избежать защиты от двух доз вакцины COVID-19, производимой Pfizer Inc (PFE.N) и BioNTech (22UAy.DE), заявил руководитель исследовательской лаборатории Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Южной Африке во вторник, сообщая о результатах небольшого исследования.