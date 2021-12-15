Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 77 странах

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Омикрон-штамм коронавируса выявили в 77 странах, а скорее всего он есть уже повсюду – просто пока остается незамеченным. Несмотря на то, что этот штамм, по предварительным данным, вызывает менее тяжелое течение COVID-19, за счет возросшего числа инфицированных больницы может вновь ждать наплыв пациентов. Об этом заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что сбрасывать со счетов «омикрон» нельзя – в связи с его высокой способностью распространения системы здравоохранения могут быть вновь перегружены.

Отвечая на вопрос об отношении к дополнительным, бустерным, прививкам, глава ВОЗ пояснил, что Организация не возражает против них. «Мы возражаем против неравенства, – подчеркнул д-р Тедрос. – Наша главная задача состоит в том, чтобы спасать жизнь людей, где бы они не находились. Все очень просто: приоритет заключается в том, чтобы повсюду, в любой стране мира, защитить самых уязвимых, а не тех, кто и так защищен лучше других».

Он призвал обратить внимание на очередность: дополнительные вакцины должны получать те, кто рискует заболеть тяжелой формой COVID-19, а страны не должны заниматься накопительством вакцин.

41 страна мира, напомнил глава ВОЗ, все еще не смогла вакцинировать даже десять процентов своего населения, а 98 стран не смогли охватить иммунизацией и 40 процентов своего населения.

«Если мы покончим с неравенством, мы быстро справимся с пандемией. А если это неравенство будет продолжаться, и пандемия не закончится», – добавил генеральный директор.

Вместе с тем он призвал не надеяться только на вакцины, а активно применять меры, уже доказавшие свою эффективность: носить маски, соблюдать дистанцию, проветривать помещения, мыть руки. «Вакцины дополняют эти меры, а не заменяют их», – подчеркнул д-р Тедрос.