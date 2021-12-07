Омикрон-штамм: Алексей Цой ответил на актуальные вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопросы касательно распространения по миру омикрон-штамма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Алексей Цой, на данный момент главным вопросом остается мониторинг, так как этот вид штамма достаточно не исследован.

«Вы знаете, штаммы постоянно поваляются в мире, их много разных - и «лямбда», и Eta-штамм. Всегда каждому штамму особое внимание. Важно понять, как он распространяется в мире, особенно в тех странах, которые уже впервые был выявлен», - сказал Алексей Цой журналистам.

Министр напомнил, что на прошлой неделе состоялась встреча с генеральным директором ВОЗ в Женеве.

«Нам сказали, что создана рабочая группа, которая исследует этот штамм. Самое важное, чтобы он не занял превалирующее положение внутри страны. К примеру, «дельта»-штамм почти в 80-90% во всем мире, там где он появился, занял главенствующее положение. Даже другие штаммы («уханьский») были оттеснены. Сейчас мы наблюдаем по другим штаммам, новые появились, которые так не распространяются.

Как пояснил глава Минздрава, задача всего мирового сообщества проследить, насколько штамм «омикрон» заразный, как он действует, какие у штамма клинические проявления, и насколько он контагиозен и опасен для людей.

«Пока достоверных данных нет, есть единичные только данные. Система эпидмониторинга работает. У нас ежемесячно проводятся заборы - материалы, особенно от тех граждан, которые приезжают из-за рубежа и имеют положительные анализы на COVID. Соответственно, эти образцы берутся и в дальнейшем проводится секвенирование вирусов для того, чтобы определить к какому виду штаммов - есть международная база данных, которая сверяется - какие виды вирусов превалирует. Поэтому здесь буквально в ближайшее время мы получим результаты, и на основании этого будет видно. В любом случае вирус распространяется, даже если он придет в Казахстан, самое главное нужно понять, как он в природе себя ведет», - объяснил Алексей Цой.

Также глава ведомства ответил на вопрос, будут ли какие-либо ограничения из-за нового штамма и если его обнаружат в стране.

«Это зависит от самой вирулентности вируса. Если вирус будет агрессивный, множество случаев будет, самое главное - он будет тяжело протекать, тогда, конечно, будут дополнительные ограничения. Но в целом, тактика ко всем штаммам вируса одинаковая. Самое главное, что ПЦР-тесты видят независимо это - «омикрон» или другой штамм. Лечение, в принципе, идентичное. Сейчас даже в тех странах, где выявлен «омикрон», лечатся идентично, как и от остальных штаммов. Поэтому здесь, в принципе, система готова», - отметил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в соседней России.