«Омикрон» представляет особую угрозу для непривитых - врач-эпидемиолог

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм коронавируса протекает легче или так же, как дельта-штамм. Однако новый вариант может заражать переболевших и вакцинированных. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев рассказал об отличительных симптомах нового штамма.

- Асхат Сакенович, каковы частые симптомы заражения штаммом «омикрон»?

- Для COVID-19 и нового штамма «омикрон» характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Это повышение температуры тела выше 37,5 °C - более чем у 90% заболевших. Кашель, сухой или со скудной мокротой - 80%, одышка - 30%, утомляемость - 40%, ощущение тяжести в грудной клетке - более 20%.

Также при заражении новым штаммом у больных появляются мышечная и головная боли, заложенность носа или умеренная ринорея (выделения из носа). Также характерны першение и боль в горле, конъюнктивит, кожная сыпь, сатурация SpO2 (насыщение легких кислородом) меньше или на уровне 95%. Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса, снижение аппетита, рвота, диарея.

- Может ли «омикрон» вызывать более тяжелое заболевание?

- Нельзя с уверенностью говорить, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения болезни. По литературным данным, тяжелое течение болезни встречается реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас число вакцинированных не достигло такого уровня, поэтому, возможно, у непривитых заболевание будет проходить тяжелее. Причина - мутации в этом штамме, которые в различных комбинациях встречались и ранее. Они оказывают влияние на трансмиссивность и контагиозность вируса, то есть повышают его заразность и усиливают связываемость с рецепторами, могут усиливать проникновение вируса в клетки, влиять на увеличение инфекционности.

- Кого чаще всего поражает новый штамм коронавируса?

- Наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом коронавируса подвергаются невакцинированные люди, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Особенно «омикрон» представляет угрозу для жизни непривитых ллюдей. Те, кто получил полный курс вакцинации, переносят COVID-19 в легкой форме.

- Насколько эффективна вакцинация против омикрон-штамма?

- Вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, борется с омикрон-штаммом коронавируса с эффективностью 75%, об этом заявил глава научной организации Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Через полгода эффективность защиты, которую дает «Спутник V» против «омикрона», составит уже 56–57%, но при ревакцинации этот показатель будет составлять 90-95%.

- Что нужно делать, чтобы защититься от «омикрона»?

- Чтобы избежать заражения новым штаммом «омикрон», рекомендуется, как и при других штаммах COVID-19, соблюдать меры профилактики. Это - вакцинация, ревакцинация, регулярное проветривание, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов, ношение масок, использование антисептиков и гигиена рук.

- Спасибо за интервью!