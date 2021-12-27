«Омикрон» помешал вылету десятков тысяч авиапассажиров по всему миру

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В результате быстрого распространения нового варианта коронавируса «Омикрон» десятки тысяч авиапассажиров по всему миру не смогли отправиться по назначению: компании вынуждены отменять полеты из-за массового ухода на больничный членов экипажей. С пятницы по воскресенье, в период, когда жители западных стран празднуют Рождество, отменено уже почти 8 тыс. рейсов. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, передает МИА «Казинформ».

Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек. По данным агентства Франс пресс, наибольшее число смертей зарегистрировано в США - 816,5 тысяч, за ними идет Бразилия (618 тыс.), Индия (479 тыс.) и Россия (304 тыс.). Больше всего умерших в соотношении с размером населения - в Перу.

От отмены рейсов больше всего пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в американские аэропорты или из них. Наибольшее число отмененных вылетов приходится на авиакомпании Delta, United и JetBlue.

Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был выявлен коронавирус, либо они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.

Ранее компания United Airlines предупредила, что вспышка «Омикрона» «прямо ударила по экипажам и людям, которые обеспечивают нашу работу». Она добавила, что предупреждает пассажиров о том, чтобы они не ехали в аэропорт, если их рейсы не подтверждены. В течение воскресенья авиалиния отменила около 100 рейсов, но сообщила, что около 25% пострадавших пассажиров смогли купить билеты на другие самолеты.

Ожидается, что задержки и отмены продолжатся и во время следующей рабочей недели. По данным сайта FlightAware, под угрозой отмены находятся 800 рейсов в понедельник, а во вторник - около 170. Отменить полеты также пришлось авиакомпаниям Lufthansa, British Airways, Alaska Airlines и многим другим. В лондонском аэропорту Хитроу в течение воскресенья было отменено по меньшей мере 60 рейсов.

США: нехватка тестов и транспортный хаос

Сейчас «Омикрон» - новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее предыдущих, - стал основным в США. В последние недели здесь ежедневно регистрируется более 175 тыс. новых случаев заболевания.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что одна из главных проблем - недостаток центров тестирования на ковид. Он также пообещал, что в следующем месяце эта проблема будет решена. В течение воскресенья множество людей в США, в том числе в центре Нью-Йорка, стояли в длинных очередях, чтобы сделать анализы.

Дополнительные транспортные сложности в Штатах вызваны штормовыми ветрами, обрушившимися на западную часть страны. В результате под снегом оказались Сиэттл и некоторые районы Калифорнии.

Жесткий карантин в Сиане

Самой пострадавшей от «Омикрона» авиакомпанией мира стала китайская China Eastern. На нее, вместе с другим китайским перевозчиком - Air China, пришлось более 2 тыс. отмененных рейсов за минувшие выходные. Большая часть из них приходится на полеты из аэропорта города Сиань на севере страны или в него.

В этом городе с населением более 13 млн человек недавно были введены жесткие карантинные меры: местным жителям предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. В воскресенье в Сиане зафиксировали 150 новых случаев коронавируса, что вдвое превышает показатели предыдущего дня. После этого власти запретили жителям открывать окна и начали дезинфекцию.

Китайские власти отчаянно пытаются сделать все возможное, чтобы новая вспышка коронавируса не оказала негативного влияния на назначенные на февраль Зимние олимпийские игры в Пекине. Для этого была введена, так называемая «нулевая терпимость к ковиду», включающая жесткий пограничный контроль, длительные карантины и местные локдауны. Однако вспышки заболевания происходят все равно.

Британия: пока не локдаун, но новые ограничения вводятся

Данные исследований, опубликованные на этой неделе в Великобритании, показали, что «Омикрон» создает меньший риск госпитализаций и осложнений по сравнению с вариантом «Дельта». Так, люди, которые заразились этой мутацией, нуждаются в больничной помощи на 50-70% реже.

При этом премьер-министр Великобритании заявил, что без колебаний введет ограничения после Рождества, если это потребуется. Власти настаивают, что большое число заразившихся может создать слишком серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, из-за массовых заражений британские государственные службы все чаще сталкиваются с нехваткой сотрудников, в том числе врачей, водителей общественного транспорта и полицейских.

В трех из четырех частях Соединенного королевства (Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии) начали действовать более жесткие ограничительные меры, которые отменят большинство общественных мероприятий и вернут обязательное ношение масок в местах массового скопления людей. Больше всего они ударят по гостиничной индустрии туризму, и так уже немало пострадавшим за прошедшие два года.



