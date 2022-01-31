Омикрон обнаружен в 20 областях Украины

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 20 областях Украины. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

«Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

В министерстве отмечают, что такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины варианта «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

«Штамм «Омикрон» зафиксирован уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве», - говорится в сообщении.По данным Минздрава, Украина на сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области – вдвое. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась на красном уровне эпидопасности, на прошлой неделе имела значительно более низкий прирост в +35,6%.

Учитывая эти данные, министерство призывает украинцев защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавируса. Особенно важна вакцинация для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 31 января в Украине подтверждено 4 064 495 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 22 026.