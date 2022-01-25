«Омикрон» и масштабные послабления карантина: что говорит врач-эпидемиолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом масштабных послаблений карантинных мер для малого и среднего бизнеса, мы должны не забывать о высокой заразности и распространенности, активной циркуляции «омикрона» среди населения. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Айнагуль Куатбаева.

«С учетом масштабных послаблений карантинных мер для малого и среднего бизнеса, мы должны не забывать о высокой заразности и распространенности, активной циркуляции «омикрона» среди населения. По нашему мониторингу и выборочному исследованию положительных образцов на коронавирусную инфекцию было определено, что в Казахстане завоз уже произошел. Соответственно, весь рост заболеваемости, в первую очередь, связан с активностью циркуляцией среди населения данного штамма КВИ. Учитывая достаточно низкую заболеваемость, перед Новым годом многие расслабились, потом начались беспорядки, все это способствовало дальнейшему распространению коронавируса. С ноября прошло года, когда был обнаружен штамм этого вируса, все страны, где регистрируется заболеваемость, проводили мониторинг по возрастным группам, территории, группе риска, месту работы. Такая работа в Казахстане тоже проводится. Мы видим, что высокой потребности в обращении пациентов за медицинской, стационарной помощью нет. Нет тяжести заболевания, вызванной штаммом «омикрон», - прокомментировала эксперт.

По словам Айнагуль Куатбаевой, это не говорит о том, что коронавирусная инфекция такого типа не несет опасность, потому что среди отдельных групп населения с хроническими заболеваниями «омикрон» протекает в тяжелой форме.

«Учитывая достаточно легкое течение, мы проговорили то, что пациенты в основном лечатся амбулаторно. Принцип обслуживания на дому тот же: вызывают мобильную группу, обследуются лабораторно, по результатам которых получают соответствующие препараты на бесплатной основе. В связи с лёгкостью течения и коротким инкубационным периодом сейчас согласно постановлению главного государственного санитарного врача на амбулаторном лечении пациенты находятся в течение 7-10 дней. Если по истечению 7 дней вы получили отрицательный результат, можете выходить на работу. Если вы не стали обследоваться лабораторно, но чувствуете себя хорошо, то через 10 дней можете выходить на работу», - пояснила врач-эпидемиолог.

В ходе беседы Айнагуль Куатбаева напомнила, чем отличается «омикрон» от «дельта»-штамма.

«При циркуляции «дельта»-штамма происходит поражение нижних дыхательных путей, а при «омикроне» в основном поражаются верхние отделы дыхательных путей. Это уже сказывается на клинике, течении заболеваемости. В ряде случаев при лабораторном обследовании контактных, у них выявлялся положительный результат. Это говорит о быстром распространении, контагиозности вируса, недостаточно тяжелом течении заболеваемости», - добавила Айнагуль Куатбаева.

Напомним, в условиях пандемии Президент РК поручил пересмотреть принципы карантинных ограничений, со стороны МВК предложение нашло поддержку. Однако, по словам эксперта основное требование остается неизменным – масштабирование проекта «Ashyq», который позволит минимизировать риски для посетителей, сотрудников.

«Максимальное количество заражений регистрировалось 17 января. Думаем, что на фоне применения и соблюдения элементарных правил: обработка рук, соблюдение социальной дистанции, ношение маски, массовой вакцинации и ревакцинации, при соблюдении всех требований добьемся снижения заболеваемости. Сейчас уже получаем результаты различных исследований, где говорится о том, что имеющиеся на территории РК вакцины, имеют высокую эффективность в отношении «омикрона», - добавила эпидемиолог.

Ранее врач-инфекционист Динагуль Баешева ответила на актуальные вопросы касательно активно распространяющегося в стране штамма коронавирусной инфекции «омикрон».