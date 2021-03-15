РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:05, 15 Март 2021 | GMT +6

    Омбудсмены по защите прав детей появились в региональных управлениях образования

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о принимаемых мерах касательно защиты прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере охранной практики реализуется комплекс мер по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

    Он перечислил основные направления.

    «Расширена компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, предусмотрена отдельная штатная единица для секретаря комиссии в аппарате акима, введен аппарат детских представительств по вопросам защиты прав детей в школах и колледжах. Как вы знаете, мы на базе наших региональных департаментов комитетов по обеспечению качества ввели специальную штатную единицу, которая выполняет функции местного омбудсмена по защите прав детей», - заключил министр.



    Теги:
    Образование Права человека
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!