Омбудсмены по защите прав детей появились в региональных управлениях образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о принимаемых мерах касательно защиты прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере охранной практики реализуется комплекс мер по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

Он перечислил основные направления.

«Расширена компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, предусмотрена отдельная штатная единица для секретаря комиссии в аппарате акима, введен аппарат детских представительств по вопросам защиты прав детей в школах и колледжах. Как вы знаете, мы на базе наших региональных департаментов комитетов по обеспечению качества ввели специальную штатную единицу, которая выполняет функции местного омбудсмена по защите прав детей», - заключил министр.



