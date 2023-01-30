Омбудсмен инициировал проверку в сфере оказания госуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение от жителя Туркестанской области с жалобой на отказ в оказании государственной услуги работниками центра обслуживания населения Жетысайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК.

Из обращения стало известно, что заявителю, который является законным опекуном своего недееспособного брата, несмотря на предоставление всех необходимых документов, отказали в регистрации опекунства.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, омбудсмен направил в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг соответствующее обращение.

В результате инициированной Уполномоченным проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. За халатное отношение к своим функциональным обязанностям руководство и работники ЦОНа привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушенные права услугополучателя восстановлены.