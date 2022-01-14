Омбудсмен и представители гражданского общества посетили задержанных после беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 января Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова и группа участников Национального превентивного механизма и Национального совета общественного доверия посетили изоляторы временного содержания города Алматы, где находятся граждане, задержанные после массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека.

Эльвира Азимова и представители гражданского общества: Ж. Турмагамбетова - член Координационного совета национального превентивного механизма и Национального совета общественного доверия, Т. Кайсар – член Национального совета общественного доверия при Президенте РК посетили следственный изолятор ЛА-155/18 (он временно передан под изолятор временного содержания согласно приказу коменданта города Алматы) и специальный приемник для административно-арестованных лиц Департамента полиции Алматы.

Проведена независимая проверка сообщений о жестоком обращении и непредоставлении медицинской помощи, а также отказах в доступе адвокатов к гражданам, задержанным и доставленным в указанные учреждения в период с 6 по 14 января 2022 года.

В следственном изоляторе на момент посещения находилось 70 граждан, прибывших в Алматы в период с 9 по 10 января 2022 года. Им санкционирован арест до двух месяцев в связи с предъявленными обвинениями и проведением уголовного расследования. Пять граждан обвиняются по статье 272 Уголовного кодекса РК (УК РК), одному гражданину вменяется статья 287 УК РК, одному гражданину – статья 291 УК, всем остальным гражданам (63 человек) – предъявлены обвинения по статье 188 УК РК (кража).

Из арестованных граждан трое являются иностранными гражданами (РФ, РУ, РТ), остальные – граждане РК. Наблюдается динамика освобождения задержанных из-под ареста с учетом результатов расследования.

Аналогичная ситуация во втором учреждении, которое посетила группа – ИВС города Алматы. С 8 по 9 января 2022 года было доставлено 187 граждан, которые находились там на период проведения проверки сотрудниками прокуратуры.

По состоянию на 13 января, по результатам проведенных расследований и на основании постановления прокурора освобождено: из следственного изолятора - 53 гражданина, среди которых были четыре гражданина, получивших огнестрельные ранения (им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после освобождения они отказались от дальнейшего стационарного лечения и изъявили желание проходить лечение в домашних условиях).

10-11 января 2022 года из изолятора временного содержания Алматы освобождены 37 граждан. Дальнейшие данные по задержанным буду уточняться с учетом результатов завершения процессуальных действий, которые проводят сотрудники прокуратуры города Алматы.

По результатам посещения установлено, что 10 января все граждане прошли медицинский осмотр специалистами медицинской части учреждений. 11 января медицинский осмотр в следственном изоляторе проведен гражданскими врачами городской клинической больницы №7. Назначенные лечения осуществляются под наблюдением медицинских работников самих учреждений. Также проводится регулярное ПЦР-тестирование граждан, которые доставляются в данные учреждения. По информации медицинских работников, все необходимые лекарственные препараты и медицинское оборудование имеются в достаточном количестве.

Доступ к адвокатам в самих учреждениях разрешен с учетом требований чрезвычайного положения. В ходе встречи двое задержанных сообщили о непредоставлении адвокатов. Данные факты сообщены прокурору для проверки. На момент посещения группой следственного изолятора только два адвоката проводили свои встречи с подзащитными. По информации коллегии адвокатов города Алматы, 12 адвокатов в настоящее время представляют интересы граждан, задержанных в эти дни в Алматы. Установлено, что система онлайн-встреч с адвокатами и родственниками работает в штатном режиме, также проводятся судебные заседания.

В случае фактов ограничения доступа к своим подзащитным адвокаты должны информировать прокуратуру города Алматы. Также разрешены передачи от близких.

В ходе разговора с арестованными гражданами в следственном изоляторе было установлено, что информация об аресте двоих не доведена до близких. В отношении задержания одного иностранца – информация не доведена до консульства государства гражданства (РТ). Об этих фактах было сообщено незамедлительно специальному прокурору для устранения нарушения. В ИВС Алматы двое граждан в ходе встречи категорически отказались от уведомления родственников о своем задержании.

По итогам посещений Уполномоченным и общественниками была озвучена рекомендация прокуратуре города Алматы о рассмотрении вопроса о минимизации инициирования меры уголовного наказания в виде лишения свободы и рассмотрения возможности применения альтернативных мер с учетом личности подозреваемых и нанесенного ущерба. А также рекомендация об обеспечении регулярного доступа общественного мониторинга на период нахождения под арестом граждан в результате массовых беспорядков в целях обеспечения соблюдения прав человека и достоверной и объективной информации для населения о соблюдении законности принимаемых мер.

Телефоны для справок и сообщений по городу Алматы:

Следственный изолятор ЛА-155/18: 8 (7272) 9002206

ИВС города Алматы: 8 (7272) 544342

ДУИС города Алматы: 8 (7272) 901326

ДП города Алматы: 8 (7272)544042

Прокуратура города Алматы: 8 (7272) 650303