НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Омбудсмен и Единая организация по защите прав потребителей могут появиться в РК. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, разработка второго пакета Закона («О защите прав потребителей» – «Казинформ») предусматривает следующие поправки. Они разработаны на основании утвержденного Правительством 10 декабря Плана мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей, изученных материалов, предложений госорганов, общественных организаций, международного опыта. Первое – это предполагается заложить законодательную основу для функционирования единой общенациональной некоммерческой организации, создаваемой на добровольной основе, что приведет к консолидации общественных объединений по всей стране в одну систематизированную, организованную, материально и нормативно укрепленную неправительственную организацию по защите прав потребителей, имеющую национальный статус. Второе – это введение института омбудсмена по защите прав потребителей. Омбудсмен будет служить голосом народа и общественных объединений, и напрямую доведет существующие проблемы сфер и отраслей, где нарушаются права потребителей до первых лиц государственной власти», – сказал А. Тынысбеков.

По его словам, законопроектом также предусматривается распространение базовых принципов Закона на сферы коммунальных, финансовых, медицинских, туристских и иных услуг. Предусмотрен пересмотр системы защиты прав законных интересов потребителей, основанный на последовательности мероприятий, обеспечивающих их защиту, и другие нововведения.

По мнению А. Тынысбекова, предлагаемые поправки дадут положительный эффект по обеспечению, с одной стороны, удовлетворенности и благосостояния потребителей, с другой стороны исключению возможных социальных рисков, росту эффективности государственного регулирования, улучшению целостности, доступности и эффективности для населения системы защиты прав потребителей.

Председатель Комитета подчеркнул, что предлагаемые нововведения выведут систему защиты прав потребителей на принципиально новый качественный уровень, а урегулирование имеющихся проблем повлечет положительные изменения в жизни потребителей.