Омбудсмен и Единая организация по защите прав потребителей могут появиться в РК
«В целом, разработка второго пакета Закона («О защите прав потребителей» – «Казинформ») предусматривает следующие поправки. Они разработаны на основании утвержденного Правительством 10 декабря Плана мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей, изученных материалов, предложений госорганов, общественных организаций, международного опыта. Первое – это предполагается заложить законодательную основу для функционирования единой общенациональной некоммерческой организации, создаваемой на добровольной основе, что приведет к консолидации общественных объединений по всей стране в одну систематизированную, организованную, материально и нормативно укрепленную неправительственную организацию по защите прав потребителей, имеющую национальный статус. Второе – это введение института омбудсмена по защите прав потребителей. Омбудсмен будет служить голосом народа и общественных объединений, и напрямую доведет существующие проблемы сфер и отраслей, где нарушаются права потребителей до первых лиц государственной власти», – сказал А. Тынысбеков.
По его словам, законопроектом также предусматривается распространение базовых принципов Закона на сферы коммунальных, финансовых, медицинских, туристских и иных услуг. Предусмотрен пересмотр системы защиты прав законных интересов потребителей, основанный на последовательности мероприятий, обеспечивающих их защиту, и другие нововведения.
По мнению А. Тынысбекова, предлагаемые поправки дадут положительный эффект по обеспечению, с одной стороны, удовлетворенности и благосостояния потребителей, с другой стороны исключению возможных социальных рисков, росту эффективности государственного регулирования, улучшению целостности, доступности и эффективности для населения системы защиты прав потребителей.
Председатель Комитета подчеркнул, что предлагаемые нововведения выведут систему защиты прав потребителей на принципиально новый качественный уровень, а урегулирование имеющихся проблем повлечет положительные изменения в жизни потребителей.