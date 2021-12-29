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Омбудсмен Эльвира Азимова: Отмена смертной казни – это важный шаг Казахстана в направлении к демократизации общества и гуманизации уголовной политики

29 Декабря 2021 20:26
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Омбудсмен Эльвира Азимова: Отмена смертной казни – это важный шаг Казахстана в направлении к демократизации общества и гуманизации уголовной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова прокомментировала подписанный Главой государства Закон по вопросу отмены смертной казни, передает МИА «Казинформ».

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«В международных документах смертная казнь признается крайне жестокой, бесчеловечной формой наказания. При этом указывается на риски совершения судебных ошибок при назначении соответствующей меры наказания. Также есть данные, доказывающие, что сохранение высшей меры наказания не влияет на снижение уровня преступности.

Вопрос сохранения или отмены смертной казни всегда вызывает противоречивые мнения в обществе.

Многие считают смертную казнь наиболее приемлемым ответом на особо тяжкие преступления. Вместе с тем, лишение человека жизни от имени государства не является эффективным с точки зрения вопроса защиты прав человека.

Надо четко понимать, что отмена смертной казни не означает мягкость правосудия к преступлениям – люди, совершившие тяжкие преступления, должны строго наказываться, они должны осознавать, что их поведение недопустимо», - считает Эльвира Азимова.


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#Права человека   #Общество  
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