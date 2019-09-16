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Оман заинтересован в импорте казахстанских зерна и мяса

Автор:  
Серик Сабеков
16 Сентября 2019, 19:11
Оман заинтересован в импорте казахстанских зерна и мяса

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - В Маскате состоялась встреча Посла Казахстана в Омане Нажмедина Мухаметали с министром сельского хозяйства и рыбных ресурсов Омана Хамад аль Ауфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства.

«В ходе встречи отмечена активизация партнерских отношений казахстанских и оманских сельскохозяйственных компаний. Оманская сторона проявляет интерес к наращиванию объемов импорта, включая зерновые культуры и мясную продукцию, а также экспорта морепродуктов», - сообщают в ведомстве.

Отмечено, что с целью интенсификации двустороннего взаимодействия оманская сторона предложила осуществить обмен визитами руководств сельскохозяйственных ведомств.

Вместе с тем состоялся конструктивный обмен мнениями касательно обеспечения логистики для увеличения объема поставок сельхозпродукции двух стран.

«В частности, отмечен потенциал железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран, а также Международного транзитно-транспортного коридора (Ашхабадское соглашение), участниками которого являются Иран, Казахстан, Оман, Туркменистан и Узбекистан. Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для развития транспортных связей», - уточняют в министерстве.


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