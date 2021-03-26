Олжас Жумагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Жумагулов Олжас Абдумомынович назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Олжас Жумагулов родился в 1990 году в г. Алматы. Окончил Американский университет, Лондонскую школу экономики, Королевский колледж Лондона.

В 2013-2016 годы работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК. В 2016-2018 годы работал советником министра, заместителем руководителя территориальной инспекции по столице Министерства сельского хозяйства РК. С февраля по июль 2018 года являлся советником министра по инвестициям и развитию РК. В 2018-2019 годы — советник заместителя Премьер-Министра РК. С августа 2019 года — советник Премьер-Министра РК.