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    19:50, 25 Март 2021 | GMT +6

    Олжас Жумагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Жумагулов Олжас Абдумомынович назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Олжас Жумагулов родился в 1990 году в г. Алматы. Окончил Американский университет, Лондонскую школу экономики, Королевский колледж Лондона.

    В 2013-2016 годы работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК. В 2016-2018 годы работал советником министра, заместителем руководителя территориальной инспекции по столице Министерства сельского хозяйства РК. С февраля по июль 2018 года являлся советником министра по инвестициям и развитию РК. В 2018-2019 годы — советник заместителя Премьер-Министра РК. С августа 2019 года — советник Премьер-Министра РК.


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