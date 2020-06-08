Олжас Тулеуов назначен вице-президентом Центра развития трудовых ресурсов при Минтруда РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Им стал известный экономист Олжас Тулеуов. Ранее он являлся управляющим директором AERC (частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»).
Олжас Тулеуов родился в 1990 году в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка Республики Казахстан. Проходил стажировку и курсы повышения квалификации в Школе бизнеса Solbridge университета Вусонг (Республика Корея), в Центральном банке России, национальных банках Чехии и Швейцарии, а также в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Трудовую деятельность начал в 2012 году в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области. В 2013 году работал бизнес-аналитиком в AERC.
С 2015 по 2018 годы занимал позиции стажера, ведущего аналитика и главного аналитика в департаменте исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан. Принимал активное участие во внедрении и реализации режима инфляционного третирования в денежно-кредитной политике Казахстана.
С 2018 по 2020 годы — заместитель директора, управляющий директор AERC.
Имеет преподавательский опыт в магистратуре и учебном центре Национального банка, магистратуре Назарбаев Университета и Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова.
Автор десятка научных и публицистических статей и работ.
С февраля 2020 года является членом Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан.
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