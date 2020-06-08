Олжас Тулеуов назначен вице-президентом Центра развития трудовых ресурсов при Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Им стал известный экономист Олжас Тулеуов. Ранее он являлся управляющим директором AERC (частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»).

Олжас Тулеуов родился в 1990 году в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка Республики Казахстан. Проходил стажировку и курсы повышения квалификации в Школе бизнеса Solbridge университета Вусонг (Республика Корея), в Центральном банке России, национальных банках Чехии и Швейцарии, а также в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Трудовую деятельность начал в 2012 году в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области. В 2013 году работал бизнес-аналитиком в AERC.

С 2015 по 2018 годы занимал позиции стажера, ведущего аналитика и главного аналитика в департаменте исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан. Принимал активное участие во внедрении и реализации режима инфляционного третирования в денежно-кредитной политике Казахстана.

С 2018 по 2020 годы — заместитель директора, управляющий директор AERC.

Имеет преподавательский опыт в магистратуре и учебном центре Национального банка, магистратуре Назарбаев Университета и Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова.

Автор десятка научных и публицистических статей и работ.

С февраля 2020 года является членом Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан.