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Олжас Сулейменов с супругой находятся на лечении с диагнозом КВИ легкой степени тяжести

14 Января 2021 13:26
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Олжас Сулейменов с супругой находятся на лечении с диагнозом КВИ легкой степени тяжести

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о заболевании подтвердили в управлении общественного здоровья города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Олжас Сулейменов с супругой находятся на лечении с диагнозом КВИ легкой степени тяжести с 5 января 2021 года в филиале ГКИБ (РВ-90). В связи с улучшением состояния запланирована выписка 15.01.2021 года на домашнее долечивание», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Олжасу Сулейменову в прошлом году исполнилось 84 года. Он казахский поэт, писатель и литературовед, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахской ССР, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат.

Известность он получил как автор лингвистических исследований, в частности, посвящённых тюркским элементам «Слова о полку Игореве».


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#Алматы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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