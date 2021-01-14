Олжас Сулейменов с супругой находятся на лечении с диагнозом КВИ легкой степени тяжести
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о заболевании подтвердили в управлении общественного здоровья города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Олжас Сулейменов с супругой находятся на лечении с диагнозом КВИ легкой степени тяжести с 5 января 2021 года в филиале ГКИБ (РВ-90). В связи с улучшением состояния запланирована выписка 15.01.2021 года на домашнее долечивание», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Олжасу Сулейменову в прошлом году исполнилось 84 года. Он казахский поэт, писатель и литературовед, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахской ССР, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат.
Известность он получил как автор лингвистических исследований, в частности, посвящённых тюркским элементам «Слова о полку Игореве».
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