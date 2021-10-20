Олжас Сулейменов принял участие в международной конференции в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее состоялась международная конференция «Проблемы и перспективы реализации Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

В акимате Семея сообщили, что встреча была приурочена к 30-летию Независимости РК и 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. От имени акима области Даниала Ахметова, участников конференции приветствовал глава Семея Бахытжан Байахметов.

«Не случайно, эта конференция объединила нас на этой священной земле, которая подарила миру своих великих сынов – Абая, Шакарима и Мухтара, земле, которая приняла и согрела в тяжелые времена сотни тысяч обездоленных братьев и сестер, земле, которая вынесла на себе немало мучительных испытаний научных достижений человечества, земле, которая благодаря поддержке руководства страны, обрела, наконец, покой, и сегодня признана историческим и духовным центром Казахстана», — отметил аким Семея.

За 40 лет на Семипалатинском полигоне было проведено 473 ядерных взрыва. Суммарная мощность всех произведенных на территории Казахстана ядерных взрывов превысила 50 мегатонн. Во время, когда шла гонка вооружений и военно-промышленные комплексы стран наращивали ядерные мускулы, говорить о прекращении испытании, тем более о закрытии ядерного полигона считалось утопией.

«Однако такой волевой шаг был сделан Лидером Нации – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, когда он объявил мораторий на испытания ядерного оружия. 29 августа 1991 году Нурсултан Назарбаев, поддерживаемый народом Казахстана, сделал решительный шаг в безопасное будущее, отказавшись от ядерного оружия», - сказал Бахытжан Байахметов.

Несмотря на все трудности, государство никогда не оставляло своих граждан наедине с их проблемами. В Семее сформирован уникальный в своем роде кластер радиологической медицины. Он объединил усилия медицинских центров Казахстана по диагностике и лечению онкологических заболеваний, вызванных радиацией. Государство делает все, чтобы будущие поколения не чувствовали на себе отголоски Семипалатинского полигона. Цель конференции – обсуждение и выработка рекомендаций по текущей и дальнейшей реабилитации населения от последствий испытаний на СИЯП.

В ней приняли участие делегаты из Российской Федерации, представители филиалов международного антиядерного движения «Невада-Семей», областного филиала партии «Nur Otan», неправительственных организаций.

В режиме видеоконференции участников приветствовал поэт, инициатор движения «Невада-Семей» Олжас Сулейменов, который поделился историческим воспоминаниями. По его словам, закрыв полигон, мы сохранили миллионы жизней от радиологического облучения. В результате выступлений, прений и обсуждений были выработаны рекомендации к Закону РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП». Конференция была организована при совместном участии представителей различных секторов общества. Ее участники выразили уверенность, что подобное социальное партнерство и поддержка гражданских инициатив способствует развитию и демократизации общества в целом.

При поддержке акимата города Семея для гостей конференции были организованы выезды в урочище Жидебай и город Курчатов.