Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Олжас Сулейменов избран председателем партии «Народный конгресс Казахстана»

    5 Февраля 2023, 21:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся первый учредительный съезд партии «Народный конгресс Казахстана», в ходе которого председателем был избран известный поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе съезда участвовали делегаты из разных регионов страны, члены инициативной группы, общественные объединения и организации.

    Основателями и лидерами партии являются известные казахстанские предприниматели и общественные деятели.

    «Наша партия, которая была создана в 1992 году, возрождается. Мы создаём диалоговую площадку, приглашаем каждого члена общества, создали программу, которая будет развивать и создавать сильный Казахстан. Наша цель – проанализировать недостатки и дать понять, что нужно предпринять необходимые шаги на завтра», − сказал член инициативной группы по воссозданию партии Омархан Нуртайулы.

    Партию «Народный конгресс Казахстана» изначально создали в 1992 году, однако в 1995 году она прекратила существование. В мае 2022 года поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов решил воссоздать партию «Народный конгресс Казахстана».

    Как сообщалось ранее, 2 февраля новая партия «Народный конгресс Казахстана» подала документы на регистрацию в Министерство юстиции.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все 7 зарегистрированных политический партий страны допущены к участию.

    Фото партии «Народный конгресс Казахстана».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Политические партии Политические реформы Политика Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    AMANAT подаёт в суд на рекламщиков, которые с нарушением разместили агитационные баннеры в Караганде
    Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
    Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров
    Центризбирком зарегистрировал список кандидатов партии «Respublica»
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
    Новости партнеров