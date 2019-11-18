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Олжас Смагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

18 Ноября 2019 16:19
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Олжас Смагулов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Премьер-Министра РК Смагулов Олжас Мухтарович назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Олжас Смагулов родился в городе Алматы. Окончил Американский интерконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Ж. Хана, Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

С июля 2018 года занимал должность заместителя акима Актюбинской области.

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Ключевые слова: Назначения,
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