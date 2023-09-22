Олжас Ордабаев прокомментировал свои слова о возможности прожить на 85 тысяч тенге

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев прокомментировал ранее сказанные им слова о том, что на 85 тысяч тенге (размер МЗП) прожить можно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Я не говорил, что все казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут, - сказал Олжас Ордабаев в кулуарах форума, посвященного Дню труда в РК.

Он также рассказал о принимаемых государством мерах.

- Понятно, что сейчас на рынке труда есть заработные платы выше, в зависимости от квалификации, от знаний, от умений. Если мы говорим про молодых сотрудников, которые только выходят на рынок труда, здесь Минтруда предлагает активные меры занятости. У нас есть субсидирование со стороны государства для молодых ребят, молодежная практика «Первое рабочее место», где государство субсидирует часть заработной платы в размере 103 тысячи тенге, остальное - работодатель, - добавил спикер.

Ранее в СМИ появилось видео, где О. Ордабаев говорит о том, что «на 85 тысяч тенге» прожить можно.