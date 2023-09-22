РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:54, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Олжас Ордабаев прокомментировал свои слова о возможности прожить на 85 тысяч тенге

    Олжас Ордабаев
    Фото: из открытых источников

    Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев прокомментировал ранее сказанные им слова о том, что на 85 тысяч тенге (размер МЗП) прожить можно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Я не говорил, что все казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут, - сказал Олжас Ордабаев в кулуарах форума, посвященного Дню труда в РК.

    Он также рассказал о принимаемых государством мерах.

    - Понятно, что сейчас на рынке труда есть заработные платы выше, в зависимости от квалификации, от знаний, от умений. Если мы говорим про молодых сотрудников, которые только выходят на рынок труда, здесь Минтруда предлагает активные меры занятости. У нас есть субсидирование со стороны государства для молодых ребят, молодежная практика «Первое рабочее место», где государство субсидирует часть заработной платы в размере 103 тысячи тенге, остальное - работодатель, - добавил спикер.

    Ранее в СМИ появилось видео, где О. Ордабаев говорит о том, что «на 85 тысяч тенге» прожить можно.

    Теги:
    Минтруда РК Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!