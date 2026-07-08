Олжас Куспеков: Правовая преемственность обеспечивает устойчивость конституционной реформы

Официальное толкование Конституционного суда стало одним из первых шагов по формированию практики применения новой Конституции Казахстана. Какое значение это решение имеет для дальнейшей реализации конституционной реформы, почему вопросы правовой определенности остаются ключевыми на этапе внедрения обновленных конституционных норм, и как это может отразиться на работе государственных институтов, рассказал заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Vll созыва Олжас Куспеков.

— Конституционный суд дал официальное толкование положений Конституции 2026 года и подтвердил применение новых норм к будущим избирательным процессам. Как Вы оцениваете значение этого решения с точки зрения правовой определенности и преемственности государственной системы?

Это решение имеет принципиальное значение для правовой определенности. В период конституционных изменений особенно важно, чтобы нормы Основного закона применялись не ситуативно, а на основе единого официального толкования.

Конституционный суд фактически подтвердил предсказуемость будущих избирательных процессов. Для политической системы это важный сигнал: правила будут понятны заранее, а переход к новым институтам будет происходить последовательно и в рамках закона.

Именно такая логика укрепляет преемственность государственной системы и доверие к конституционной реформе.

— Новая Конституция фактически запускает новый этап институционального развития страны. Насколько важно, чтобы в этот период сохранялась последовательность политического курса и реформ, которые были поддержаны гражданами на референдуме?

Последовательность в такой период имеет ключевое значение. Граждане на референдуме поддержали не отдельные нормы, а долгосрочный курс на модернизацию государства, укрепление законности и развитие новых институтов, иницированный президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Важно, чтобы этот курс не прерывался и не превращался в набор разрозненных решений. Конституционная реформа должна быть доведена до практического результата: через новые законы, понятные процедуры, устойчивую работу государственных органов и реальное повышение качества управления.

Именно преемственность реформ позволяет государству сохранять стабильность и одновременно двигаться вперед.

— Парламент принимал непосредственное участие в подготовке правовой базы для реализации конституционной реформы. Насколько важно сегодня обеспечить не только принятие новых норм, но и их устойчивое применение на практике?

Принятие новых норм — это только начало. Главный показатель успешности конституционной реформы — не сам текст, а то, насколько последовательно он будет применяться на практике.

Сегодня важно, чтобы все государственные институты работали в одной правовой логике: без произвольного толкования, без правовых пробелов и без формального подхода к реализации новых положений.

Конституция должна стать не декларацией, а рабочим инструментом. Для этого нужны качественные законы, понятные административные процедуры и постоянный контроль за тем, как новые нормы исполняются в реальной жизни.

— Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил, что начатые реформы должны быть доведены до логического завершения. Как Вы считаете, почему для Казахстана важно сохранить управленческую и институциональную преемственность в период масштабной трансформации?

Масштабные реформы невозможны без политической воли, управленческой устойчивости и последовательного лидерства. Конституционные преобразования требуют не только принятия решений, но и многолетней работы по их реализации.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегический курс на модернизацию государства, укрепление принципов закона и порядка, развитие человеческого капитала и повышение эффективности институтов. Теперь важно довести эти изменения до результата.

Для Казахстана преемственность особенно важна, потому что она снижает риски неопределенности, укрепляет доверие граждан и создает понятные условия для бизнеса, инвесторов и международных партнеров.

Фото: Правительство РК

— Как решение Конституционного суда может повлиять на дальнейшее развитие политической системы Казахстана, работу Курултая и формирование новой архитектуры государственной власти?

Решение Конституционного суда создает правовую основу для дальнейшего формирования новой архитектуры власти.

Курултай должен стать важным элементом обновленной политической системы — площадкой представительства, партийной конкуренции и законодательной работы. Но для эффективной работы такого института нужны четкие правила.

Официальное толкование Конституционного суда как раз обеспечивает эту ясность. Оно позволяет новым институтам развиваться не через политические споры вокруг норм, а через понятную правовую практику. В долгосрочной перспективе это будет способствовать большей устойчивости, предсказуемости и эффективности государственной системы.

— Можно ли сказать, что будущие избирательные процессы в условиях новой Конституции станут не только политической конкуренцией, но и общественной оценкой курса реформ, проводимых в стране?

Да, безусловно. Будущие выборы будут не только конкуренцией партий и кандидатов, но и оценкой того, насколько реформы дают реальный результат.

Общество будет смотреть на конкретные изменения: как работают новые институты, насколько защищены права граждан, насколько эффективна система управления, есть ли предсказуемость и справедливые правила.

В этом смысле выборы становятся важным механизмом обратной связи между государством и обществом. Это повышает ответственность всех политических сил и делает реформы более ориентированными на практический результат.

— Какие сигналы это решение посылает обществу и международным партнерам Казахстана с точки зрения стабильности, предсказуемости и верховенства закона?

Главный сигнал — Казахстан проводит конституционные реформы последовательно, институционально и в рамках верховенства закона. Для общества это подтверждение того, что изменения будут происходить по понятным правилам, а не в режиме правовой неопределенности.

Для международных партнеров и инвесторов это также важный сигнал. Инвесторы всегда оценивают стабильность, прозрачность и предсказуемость государственных решений. Когда ключевые конституционные вопросы получают официальное правовое толкование, это укрепляет доверие к стране как к надежному и долгосрочному партнеру. В конечном счете такие решения работают на международную репутацию Казахстана и подтверждают его курс на устойчивое институциональное развитие.