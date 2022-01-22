Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист, член попечительского фонда «Қазақстан халқына» прокомментировал прошедшую вчера встречу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями крупного отечественного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook поделился ключевыми месседжами встречи Главы государства с предпринимателями.

«Теперь в бизнесе будут честные, прозрачные, справедливые правила игры. Будет борьба с монополизацией как в госсекторе, так и в крупном частном секторе. Будет реформа по трем ключевым сферам: борьба с коррупцией; судебная система; административная реформа. Везде будет обновление кадров, в основном, за счет притока новых людей из частного сектора. Плюс прекратится практика бесконечных судов госорганов с частным бизнесом - если госорган проиграет в первой инстанции, скорее всего, дальше не будет апелляции», - написал Олжас Худайбергенов.

Поясняя поручения Главы государства, экономист отметил, что будет блокироваться вывод денег в офшоры и, наоборот, вестись работа по возвращению/стимулированию возврата капитала в страну. Также отменяется/осуждается старая культура «зарабатываем здесь - тратим там». Тот, кто связывает свое будущее с Казахстаном, должен реинвестировать деньги здесь.

«Крупные компании, уходившие от налогов, должны прекратить это делать. Теперь крупный бизнес, также как и власть, должны нести ответственность за будущее страны. Крупные компании будут отчислять в Фонд «Народу Казахстана» на постоянной основе. Кейсы, когда нетрудовым, откровенно незаслуженным способом люди становились во главе бизнес-империи, должны уйти в историю. Также должны уйти различные паразитические посреднические структуры, которые снимали свою маржу и лишь удорожали стоимость. Также должны уйти монополии, в том числе частные».

Как добавил экономист, крупный бизнес должен заняться образованием на долгосрочной основе. Олжас Худайбергенов надеется, что это будет в формате активного спонсорства, а не включением в свой бизнес-холдинг. В программе «Болашак» упор будут делать теперь на технические специальности.

«Самрук», скорее всего, сохранится как юрлицо, но сильно сузит свой функционал, при этом руководство сменится. Назначение по блату, формальный состав советов директоров и так далее - уйдет в прошлое», - считает он.

«В общем, период несправедливости, бардака и вседозволенности закончился. Дай Бог, постепенно сформируется правильный кадровый «кубик-рубик», когда наиболее умные и достойные займут свое место в системе госуправления!» - резюмировал Олжас Худайбергенов.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями крупного отечественного бизнеса.

В своем выступлении Глава государства отметил необходимость обсудить сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа. Глава государства заявил, что сегодня стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.





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