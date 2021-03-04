НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный экономист Олжас Худайбергенов назвал основную причину обращения людей в финансовые пирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди идут в эти пирамиды по одной простой причине - человек влезает в какой-то долг, потом пытается этот долг перекрыть за счет близких, знакомых, друзей. Когда ему уже все отказывают, он идет в банк и берет с большим процентом кредит и перекрывает долги. С этого момента он входит в еще более тяжелую ситуацию, и здесь человек готов рассматривать уже любые кейсы, которые позволят ему одномоментно очень быстро расплатиться с долгами. Человек, находясь в таком состоянии, ищет возможности быстро решить все свои проблемы. Это основная причина развития этих пирамид», - отметил Олжас Худайбергенов, выступая на онлайн-конференции «Комплексные меры по борьбе с финансовыми пирамидами».

Ранее сообщалось , что в Казахстане выявлены преступные группы, организовавшие финансовые пирамиды. В каждом регионе созданы специализированные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года (2017-2020) по статье 217 УК РК подразделениями полиции возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов преступления: в 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 уголовных дел, в 2019 году – 10.