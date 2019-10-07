Олжас Беркинбаев стал руководителем медиахолдинга Saryarqa Аqparat

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Директором медиахолдинга Saryarqa Аqparat назначен Олжас Беркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Беркинбаев родился 19 ноября 1991 года. Имеет два высших образования: 2013 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «историк». В 2015 году получил диплом по специальности «юрист» в Кызылординском Государственном университете им. Коркыт Ата. В 2016 году получил степень магистра политических наук в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева.

Свою трудовую деятельность начал в 2012 году корреспондентом газеты «Сақшы» компании «Медиа-Центр органов внутренних дел РК».





В 2013 году был помощником Президента, ведущим экспертом АО «Центр военно-стратегических исследований».

Март, 2014 – февраль, 2015 – журналист интернет-портала «История Казахстана» (www.e-history.kz) АО «Казконтент»;

Март, 2015 – ноябрь, 2015 – руководитель пресс-службы Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан»;

Ноябрь, 2015 – сентябрь, 2016 – руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Республиканской ассоциации «Асыл бала»;

Сентябрь 2016 – сентябрь 2018 – главный редактор интернет-портала «История Казахстана» (www.e-history.kz) АО «Казконтент»;

Сентябрь, 2017 – декабрь, 2017 – автор и ведущий историко-познавательной программы «Көне дәуір күмбірі», «Казахское радио» (по совместительству);

Апрель, 2018 – сентябрь, 2018 – главный редактор интернет-порталов «История Казахстана» и «Литературный портал» (www.adebiportal.kz) АО «Казконтент»;

Май, 2018 – Май, 2019 – автор и ведущий информационно-аналитической программы «Анығын айтқанда», телеканала «Хабар 24»;

Май 2019 - ведущий информационно-аналитической программы «Білу маңызды», телеканала «Хабар»;

С мая 2019 года до нынешнего назначения выполнял обязанности старшего эксперта пресс-службы ГУ «Библиотека Первого Президента РК».



