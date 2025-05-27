Олжас Бектенов в Алматы ознакомился с развитием цифровой торговли на примере инфраструктуры Kaspi.kz

Внимание было уделено роли e-commerce в развитии МСБ и создании новых рабочих мест.

Глава и сооснователь казахстанской инновационной компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал, что только в 2025 году в онлайн-супермаркете Magnum на Kaspi.kz более 800 тысяч казахстанцев сделали 5,3 миллиона заказов — полностью онлайн и быстрой доставкой. В ассортименте онлайн-супермаркета более 10 тысяч товаров. Более 50% продаж составляют продукты казахстанского производства. Инвестиции в проект уже превысили 53 миллиарда тенге. Создано 4500 рабочих мест. Онлайн-супермаркет Magnum на Kaspi.kz перечислил в бюджет страны 5 миллиардов тенге налогов.

— Онлайн-супермаркет мы начали развивать примерно 3-4 года назад. Это сервис, который полностью включен в приложение Kaspi.kz и работает стопроцентно онлайн. Можно выбрать продукты, получить их за 3 часа, отставить отзыв. 9 из 10 клиентов, которые пользуются этим сервисом, оставляют отличную оценку. Мы постоянно улучшаем сервис на основе отзывов наших любимых клиентов. Только в Алматы около 200 тысяч семей пользуются этим сервисом и любят его. Мы особенно гордимся, что в нашем онлайн-супермаркете половину продаж составляют товары, произведенные в Казахстане, — сказал Михаил Ломтадзе.

Фото: Kaspi.kz

На сегодняшний день в Казахстане работают шесть логистических центров Magnum на Kaspi.kz: в Алматы, Астане и Шымкенте. Общая площадь — 114 000 м². В 2025 году планируется открыть еще четыре — в Алматы, Астане, Караганде и Актобе. Также Михаил Ломтадзе сообщил об инвестициях в 14 миллиардов тенге в два самых современных дата-центра для предоставления цифровых услуг. 250 стоек мощностью 5 МВт позволяют проводить 10 тысяч транзакций в секунду и являются основой для предоставления онлайн-сервисов казахстанцам через суперприложение Kaspi.kz.

Фото: Kaspi.kz

О Kaspi.kz:

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами. Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране. Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.