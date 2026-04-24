Олжас Бектенов указал на низкие темпы реализации горных туристических проектов в Алматы

Глава Кабмина заслушал доклады о ходе исполнения плановых мероприятий, текущем статусе проектов и дальнейших шагах по развитию АГК. Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов Пионер и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.

Фото: Правительство РК

Исполнительный директор ЧК Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев доложил, что в концепции Almaty Superski особое внимание уделено созданию системной хайкинг-инфраструктуры, современных визит-центров и единого контура безопасности — от маркировки троп и маршрутов до экстренной связи в высокогорье, цифровой навигации и каталогов маршрутов различного уровня сложности. Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты Шымбулак, Almaty Superski и другие перспективные направления.

О текущих работах по линии акимата Алматы доложил аким города Дархан Сатыбалды. В рамках модернизации Шымбулака в мае этого года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более пяти километров трасс (общая протяженность на сегодня — 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.

По проекту Almaty Superski ведется подготовка инженерной инфраструктуры, осуществляется закуп оборудования. В текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне этого года также запланирован старт строительства автодороги протяженностью шесть километров. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил, что в рамках комплексного плана на 2025–2029 годы в регионе предусмотрено 15 мероприятий на сумму 92,8 млрд тенге, из которых 83,8 млрд тенге составляют частные инвестиции. На курорте Oi-Qaragai уже выполнен ряд работ, в том числе введены в эксплуатацию 10-местная гондольная и 6-местная кресельная канатные дороги, первый этап горнолыжных трасс, площадка для параглайдинга и другие объекты. В третьем квартале 2027 года ожидается завершение проекта по дополнительному электроснабжению курорта. Также планируется капитальный ремонт автомобильной дороги «Тау-Туран-Байбулак».

Премьер-министр указал на низкие темпы работ со стороны ответственных государственных органов и привлеченных организаций. Отмечено, что развитие Алматинского горного кластера и курорта Almaty Superski находятся на особом контроле.

— Развитие Алматинского горного кластера и курорта Almaty Superski — важные для экономики проекты, которые напрямую влияют на увеличение потока туристов и привлечение инвесторов. Реализация проектов необоснованно затягивается. Госорганы не до конца включились в эту работу. Решайте все вопросы оперативно и сообща, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства дал ряд поручений: обеспечить своевременную выдачу заключений государственной экспертизы по проектам АГК и Almaty Superski, их научное сопровождение; принять меры по выделению дополнительных участков для проезда специальной и пожарной техники; обеспечить подведение временной инфраструктуры (дороги, инженерные сети и т. д.) и выдачу необходимых согласований для начала строительства объектов курорта Almaty Superski.

В целом развитие Алматинского горного кластера и проекта Almaty Superski направлено на масштабирование современной и доступной горной инфраструктуры, популяризацию массового и профессионального спорта, а также стимулирование круглогодичного отдыха. Проект Almaty Superski способен стать новой точкой роста для экономики региона, создать тысячи рабочих мест, увеличить туристический поток, укрепить позиции Казахстана на международной карте горного туризма и придать новый импульс развитию Алматы как современного туристического центра Центральной Азии.

Важной частью концепции станет запуск школьных и образовательных программ для приобщения детей и подростков к зимним видам спорта, активному образу жизни и культуре безопасного пребывания в горах. В целях подготовки кадров планируется выделение порядка 350 грантов по горнолыжным специальностям. Колледжи будут готовить инженеров канатных дорог, механиков подъемников, инженеров по трассам и оснежению, специалистов по снежным пушкам, лавинам и др.

Отдельным направлением работы является сотрудничество с профильными научными институтами и экспертными организациями. В рамках проекта ведется взаимодействие со специалистами в области экологии, зоологии, почвоведения, геологии, гидрологии. Такой подход обеспечит реализацию проекта на основе современных научных данных, международных стандартов безопасности и принципов бережного отношения к природной среде.

По данным Министерства туризма и спорта, реализация проектов позволит увеличить круглогодичный туристский поток с двух до пяти миллионов человек. Это обеспечит серьезный социально-экономический эффект для региона и страны в целом.

