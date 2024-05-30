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    12:40, 30 Май 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов проверил ход реализации нацпроекта «Комфортная школа» в Алматинской области

    пресс-службу Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область проверил исполнение поручений Главы государства. На примере строительства новой школы на 900 мест в городе Алатау проверены темпы работ по реализации Национального проекта «Комфортная школа», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Новый образовательный объект, расположенный на площади в 3 тыс. м2, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодня завершены работы по устройству фундамента и монолитного каркаса. Школа будет обеспечена необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, оснащена новейшими технологиями в области строительства и образования.

    Глава Правительства подчеркнул важность ведения качественных строительных работы в установленный срок.

    Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024–2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь, в Алматинской области в 2024–2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.

    Согласно условиям нацпроекта, все комфортные школы будут возведены по единому стандарту с обеспечением повышенных мер безопасности, соответствующей инфраструктуры и удобств для учащихся и педагогов.

    Премьер-министр поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и держать на жестком контроле соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию возводимых зданий.

    — Это мегапроект Президента. Нужен строгий контроль за качеством и своевременностью его реализации. Строительство комфортных школ нацелено на предоставление всех условий для приобретения нашими детьми качественных знаний. Перед Правительством стоит задача — к концу 2025 года ввести 740 тыс. новых ученических мест. Необходимо обеспечить высокие темпы строительных работ, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Теги:
    Правительство РК Алматинская область Комфортная школа Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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