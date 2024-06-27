Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития

На заседании рассмотрели итоги работы организации за 2023 год, а также приняли ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году Банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций. Годовой объем инвестиций составил $1,7 млрд. В отчетном году банк нарастил работу в области «зеленых инвестиций» — объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле по итогам года составил более $600 млн. По итогам первых двух лет выполнение показателя Стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140%.

Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы Банка достиг отметки в $14,7 млрд, общее количество проектов — 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

Напомним, Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на Евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.