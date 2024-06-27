РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:53, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития

    Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития
    Фото: Правительство РК

    На заседании рассмотрели итоги работы организации за 2023 год, а также приняли ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году Банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций. Годовой объем инвестиций составил $1,7 млрд. В отчетном году банк нарастил работу в области «зеленых инвестиций» — объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле по итогам года составил более $600 млн. По итогам первых двух лет выполнение показателя Стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140%.

    Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы Банка достиг отметки в $14,7 млрд, общее количество проектов — 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

    Напомним, Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на Евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

    Теги:
    Правительство Инвестиции Банки Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!