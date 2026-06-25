Олжас Бектенов провел заседание Совета ЕАБР: утверждена стратегия развития банка на 2027–2031 годы
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги деятельности организации за 2025 год и утверждена новая Стратегия развития банка на 2027–2031 годы, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Олжас Бектенов отметил, что в этом году исполняется 20 лет со дня основания ЕАБР и подчеркнул, что за годы деятельности банк внес значительный вклад в развитие экономик государств-участников, а также выразил уверенность в его дальнейшем динамичном развитии.
Сегодня ЕАБР объединяет семь стран, в накопленном портфеле банка по итогам 2025 года — 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд, а в сумме со средствами, которые были привлечены в проекты партнерами банка, совокупный объем инвестиций в экономики превысил $64 млрд.
В ходе заседания выступили члены Совета ЕАБР от Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о результатах деятельности банка за 2025 год. По итогам прошлого года объем инвестиций ЕАБР достиг $2,6 млрд. Наибольший объем финансирования был направлен в проекты в сферах энергетики, транспортно-логистической отрасли и химической промышленности. Портфель «зеленых» проектов за год вырос на 17%, достигнув $1 млрд. Фонд технического содействия и Фонд цифровых инициатив ЕАБР также направили $40 млн в проекты по сбережению водных ресурсов, ускорению развития технологий искусственного интеллекта, развитию сектора АПК и другие проекты.
Доля Казахстана в текущем инвестиционном портфеле банка составляет $4,2 млрд, или 65%. На данный момент с участием банка в стране реализуются 46 проектов.
Одним из вопросов повестки стало досрочное выполнение действующей Стратегии ЕАБР на 2022–2026 годы. К концу текущего года накопленные инвестиции ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 прогнозируются на уровне $12,2 млрд при плановых $10,9 млрд. За 2022–2026 годы $5,2 млрд направлены в экономику Казахстана, что сопоставимо с объемом инвестиций за предыдущие 15 лет.
Советом утверждена новая Стратегия развития ЕАБР на 2027–2031 годы. Приоритетными направлениями определены развитие транспортно-логистического комплекса, финансирование промышленности высоких переделов, а также привлечение международного капитала для реализации крупных инвестиционных проектов. В целом реализация Стратегии будет способствовать расширению экономической кооперации, повышению инвестиционной активности и устойчивому росту экономик государств-участников банка.
По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов вновь избран председателем Совета ЕАБР, заместителем председателя переназначен министр финансов РК Мади Такиев. Также Советом утверждена компания KPMG в качестве внешнего аудитора на 2026 финансовый год.
Кроме того, сегодня в Алматы проходит бизнес-форум «Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности», посвященный 20-летию ЕАБР. Участникам форума было зачитано приветственное обращение председателя Совета директоров ЕАБР, Премьер-министра Казахстана.
В обращении отмечено, что в современных условиях Евразийский регион обладает значительным потенциалом для расширения торговли, внедрения технологий и формирования новых экономических точек роста. В связи с этим подчеркнута особая роль ЕАБР в укреплении экономического сотрудничества и реализации крупных инфраструктурных проектов, способствующих развитию региональной интеграции. При этом основой устойчивого роста Евразии в предстоящие годы станут инвестиции в человеческий капитал, инновации и взаимосвязанность экономик.
— Стратегический курс Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленный на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана, укрепление верховенства закона, развитие предпринимательства и раскрытие человеческого потенциала, создает прочную основу для доверия инвесторов, модернизации экономики и расширения международного партнерства. Сегодня сотрудничество с Казахстаном открывает большие возможности для инвесторов в реализации совместных проектов. Политика «открытых дверей» для иностранных инвестиций остается стратегическим приоритетом страны. Ее прочной основой являются положения Новой Конституции Республики Казахстан, закрепляющие гарантии права собственности, свободу предпринимательской деятельности, добросовестную конкуренцию и равенство всех перед законом. Эти принципы имеют ключевое значение для инвесторов и позволяют последовательно совершенствовать условия для ведения бизнеса, защиты вложений и реализации долгосрочных проектов, — говорится в обращении Олжаса Бектенова.